Кузбассовцам рассказали, какую погоду ждать в сентябре

В Кузбассе же сентябрь будет дождливым, сообщает sibdepo.ru. Так, согласно «Яндекс Погоде», сентябрь будет пасмурным и дождливым. Ночью температура воздуха будет опускаться до +5, а днем теплеть до +16. Gismeteo также сообщает, что сентябрь в Кузбассе будет дождливым. Днем будет тепло, до +20 градусов, а ночью похолодает до +6.