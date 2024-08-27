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Кузбассовцам рассказали, какую погоду ждать в сентябре

27 августа 2024, 08:28
До наступления первого осеннего месяца осталось всего 5 дней. Климатолог, кандидат географических наук, доцент Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова рассказала, какой будет погода этой осенью, и когда ожидать бабье лето, сообщает РИАМО со ссылкой на «ФедералПресс».

«Хорошая погода будет, обязательно. Но это уже будет не лето, а раннее бабье лето мы ждем — конец августа и начало сентября», — поделилась Пестрякова.

Климатолог отметила, что лето заканчивается, когда средняя температура падает ниже 15 °C. Эта температура может наблюдаться в средней части России.

В Кузбассе же сентябрь будет дождливым, сообщает sibdepo.ru. Так, согласно «Яндекс Погоде», сентябрь будет пасмурным и дождливым. Ночью температура воздуха будет опускаться до +5, а днем теплеть до +16. Gismeteo также сообщает, что сентябрь в Кузбассе будет дождливым. Днем будет тепло, до +20 градусов, а ночью похолодает до +6.

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