Кузбассовцам рассказали, какую погоду ждать в сентябре

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«Хорошая погода будет, обязательно. Но это уже будет не лето, а раннее бабье лето мы ждем — конец августа и начало сентября», — поделилась Пестрякова.
Климатолог отметила, что лето заканчивается, когда средняя температура падает ниже 15 °C. Эта температура может наблюдаться в средней части России.
В Кузбассе же сентябрь будет дождливым, сообщает sibdepo.ru. Так, согласно «Яндекс Погоде», сентябрь будет пасмурным и дождливым. Ночью температура воздуха будет опускаться до +5, а днем теплеть до +16. Gismeteo также сообщает, что сентябрь в Кузбассе будет дождливым. Днем будет тепло, до +20 градусов, а ночью похолодает до +6.