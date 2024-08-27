Как в зеркале. Омские медики помогли пациенту с крайне редкой аномалией организма

Однако в больницу мужчина обратился совсем по другому поводу: по словам пациента, он достаточно долгое время страдал от болей в ногах при ходьбе — постепенно они становились сильнее, а со временем в конечностях появилось онемение и холод. Профильные обследования показали, что причиной недуга стали «бляшки» в артериях ног — они нарушали циркуляцию крови и если бы не оперативное вмешательство, то пациенту могла грозить ампутация ног.