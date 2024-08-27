Как в зеркале. Омские медики помогли пациенту с крайне редкой аномалией организма

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как сообщили в пресс-службе минздрава Омской области, медикам областной клинической больницы пришлось столкнуться с аномальным пациентом — внутренние органы мужчины были расположены иначе, чем у большинства людей.
Однако в больницу мужчина обратился совсем по другому поводу: по словам пациента, он достаточно долгое время страдал от болей в ногах при ходьбе — постепенно они становились сильнее, а со временем в конечностях появилось онемение и холод. Профильные обследования показали, что причиной недуга стали «бляшки» в артериях ног — они нарушали циркуляцию крови и если бы не оперативное вмешательство, то пациенту могла грозить ампутация ног.
Но во время подготовки к операции медикам пришлось столкнуться со странным явлением: во время проведения эхокардиограммы выяснилось, что сердца «на привычном месте» у мужчины нет. Современной медицине подобные аномалии известны: случаи, когда сердце находится с правой стороны тела, давно описаны — их называют декстрокардией. Вот только у пациента «зеркально» располагались все внутренние органы, что позже подтвердило и ультразвуковое исследование.
Как отметили в пресс-службе министерства, вероятность такой особенности буквально ничтожна, всего 0,01%, но может создать определенные проблемы, поскольку вместе с органами инвертируется и кровеносная система — а хирургам предстояла работа именно с ней.
Однако операция прошла успешно — спустя несколько часов хирурги завершили аорто-бедренное шунтирование и восстановить нормальное кровообращение: благодаря работе хирургов пациент скоро вновь сможет ходить без болей.
Отметим, что омские медики уже неоднократно помогали омичам, столкнувшимся с нарушениями нормальной работы кровеносной системы: так, в начале августа, специалисты БСМП №1 успели помочь пациенту с инсультом — мужчину вовремя доставили к врачам.