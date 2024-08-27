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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

иллюстрация

Как в зеркале. Омские медики помогли пациенту с крайне редкой аномалией организма

27 августа 2024, 09:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Хирурги восстановили подвижность омича с крайне редкой аномалией организма

В областную клиническую больницу обратился омич с жалобами на боли в ногах: медики смогли быстро установить диагноз и даже назначить операцию, но планы вскоре пришлось пересмотреть — весь организм пациента был «отзеркален».

Как сообщили в пресс-службе минздрава Омской области, медикам областной клинической больницы пришлось столкнуться с аномальным пациентом — внутренние органы мужчины были расположены иначе, чем у большинства людей.

Однако в больницу мужчина обратился совсем по другому поводу: по словам пациента, он достаточно долгое время страдал от болей в ногах при ходьбе — постепенно они становились сильнее, а со временем в конечностях появилось онемение и холод. Профильные обследования показали, что причиной недуга стали «бляшки» в артериях ног — они нарушали циркуляцию крови и если бы не оперативное вмешательство, то пациенту могла грозить ампутация ног.

Но во время подготовки к операции медикам пришлось столкнуться со странным явлением: во время проведения эхокардиограммы выяснилось, что сердца «на привычном месте» у мужчины нет. Современной медицине подобные аномалии известны: случаи, когда сердце находится с правой стороны тела, давно описаны — их называют декстрокардией. Вот только у пациента «зеркально» располагались все внутренние органы, что позже подтвердило и ультразвуковое исследование.

Как отметили в пресс-службе министерства, вероятность такой особенности буквально ничтожна, всего 0,01%, но может создать определенные проблемы, поскольку вместе с органами инвертируется и кровеносная система — а хирургам предстояла работа именно с ней.

Однако операция прошла успешно — спустя несколько часов хирурги завершили аорто-бедренное шунтирование и восстановить нормальное кровообращение: благодаря работе хирургов пациент скоро вновь сможет ходить без болей.

Отметим, что омские медики уже неоднократно помогали омичам, столкнувшимся с нарушениями нормальной работы кровеносной системы: так, в начале августа, специалисты БСМП №1 успели помочь пациенту с инсультом — мужчину вовремя доставили к врачам.

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#Илья Скобин#Здоровье#Омск#Медицина#Новости#Операция#Аномалия#Кровеносная система#Хирургия
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