Как ИИ и челлендж «Я — Вода России» объединили 2000 человек ради чистоты берегов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В этом году в нем приняли участие более 2000 человек, каждый из которых не только узнал, на какой водный объект России он похож, но и поделился своими размышлениями о важности поддержания чистоты берегов рек, озер и морей.
Челлендж был устроен таким образом, что каждый участник мог загрузить свое портретное фото на специальной странице конкурса. Искусственный интеллект анализировал изображение и определял, какой водный объект России максимально соответствует внешности участника. Полученный результат нужно было опубликовать в социальных сетях с хэштегом #ЯВодаРоссии, а также продолжить фразу: «Чистые берега — это важно, потому что…». Главная цель конкурса состояла в том, чтобы каждый задумался о значении чистоты водоемов и поделился своими мыслями с окружающими.
Главный приз — путешествие на Алтай на двоих — получила Татьяна Воробьева. Она получила наибольшее количество положительных откликов на свою работу и смогла убедить жюри в искренности своих размышлений о важности сохранения чистоты природы.
Второе и третье места заняли Анастасия Романова и Надежда Рябчунова, получив в подарок умные колонки. Их работы также были высоко оценены за креативность и глубину мысли.
Четвертое и пятое место стали обладателями Яндекс Станции Мини, а участники, занявшие с 6 по 20 место — умные часы.
Как говорят организаторы, челлендж «Я — Вода России» — это, в первую очередь, экологическая акция, направленная на привлечение внимания к проблемам загрязнения водоемов и необходимости бережного отношения к природе. Участники поделились своими мыслями и вдохновили многих других людей задуматься о важности чистоты водоемов нашей страны.
Перейти от слов к действиям и организовать собственную уборку в рамках Всероссийской волонтерской акции «Вода России» можно перейдя на сайт берегдобрыхдел.рф. Во вкладке «Расписание акций» нужно выбрать свой регион и выбрать акцию. Также свое мероприятие можно создать через ВК-приложение «Берег добрых дел».
Конкурс проходил при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда». Напомним, что это уже не первый конкурс, который команда акции «Вода России» провела совместно с «Комсомолкой». В 2022 году прошел Челлендж «Береги берег».