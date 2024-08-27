«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»

Канадский нападающий Линден Вей рассказал, почему принял предложение омского «Авангарда». Контракт с форвардом подписали на один год. В прошлом сезоне 32-летний Вей играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков.