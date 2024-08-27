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Posted 27 августа, 06:50

Published 27 августа, 06:50

Modified 27 августа, 06:52

Updated 27 августа, 06:52

«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»

27 августа 2024, 06:50

Нападающий «Авангарда» Линден Вей рассказал, как перешел в омский клуб

По мнению форварда, у «ястребов» подобрался хороший состав.

Канадский нападающий Линден Вей рассказал, почему принял предложение омского «Авангарда». Контракт с форвардом подписали на один год. В прошлом сезоне 32-летний Вей играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков.

«Хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провел до этого несколько лет. Ситуация с запретом на переход получилась странной. Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона», — передает слова хоккеиста издание Sports.ru.

Ранее Линден Вей выступал в КХЛ в клубах «Барыс», СКА и ЦСКА. В НХЛ играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз».

«Попасть в „Авангард“ — это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина», — рассказал игрок.

Нападающий отметил, что у «Авангарда» в сезоне-2024/2025 подобрался хороший состав. Ранее Город55 рассказывал о новых игроках, которые примкнули к «ястребам» в межсезонье.

Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#НХЛ#Кубок Гагарина#Линден Вей
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