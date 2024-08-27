«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»

Posted 27 августа, 06:50
Published 27 августа, 06:50
Modified 27 августа, 06:52
Updated 27 августа, 06:52
Канадский нападающий Линден Вей рассказал, почему принял предложение омского «Авангарда». Контракт с форвардом подписали на один год. В прошлом сезоне 32-летний Вей играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков.
«Хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провел до этого несколько лет. Ситуация с запретом на переход получилась странной. Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона», — передает слова хоккеиста издание Sports.ru.
Ранее Линден Вей выступал в КХЛ в клубах «Барыс», СКА и ЦСКА. В НХЛ играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз».
«Попасть в „Авангард“ — это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина», — рассказал игрок.
Нападающий отметил, что у «Авангарда» в сезоне-2024/2025 подобрался хороший состав. Ранее Город55 рассказывал о новых игроках, которые примкнули к «ястребам» в межсезонье.