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Modified Сегодня, 09:39

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Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами

27 августа 2024, 09:39
Юлия Дробышева, молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог рассказала о пользе некоторых видов грибов, пишет Pravda.Ru

По словам эксперта, грибы, несмотря на то, что являются тяжёлой пищей, занимают особое место в рационе питания человека. По своей структуре грибы занимают промежуточное положение между растениями и насекомыми.

При этом лисички, например, более устойчивы к поражению червями, благодаря наличию в них горького вещества с антибактериальными свойствами. Эти вещества используются в качестве природного средства против паразитов.

«Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов,» — сообщила биолог.

Белые грибы обладают богатым вкусом и по питательным качествам похожи на мясо.

Эксперт предупреждает, что необходимо всегда помнить о том, что грибы способны накапливать в себе токсичные вещества из окружающей среды, поэтому стоит правильно выбирать места их сбора.

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