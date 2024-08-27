Грибок уничтожает посевы бананов

Примечательно, что бананы данного сорта, по сути, являются клонами, поэтому у них нет генетического разнообразия, которое могло бы помочь выжить некоторым очагам. Это может привести к тому, что бананы в том виде, в котором мы их знаем, исчезнут. Такое уже бывало в истории. Ученые утверждают, что раньше популярен был сорт Gros Michel, который вымер из-за эпидемии фузариоза в 1950-х годах. «Кавендиш» занял его место именно благодаря устойчивости к определенному штамму грибка.