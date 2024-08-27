Грибок уничтожает посевы бананов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Грибок Foc TR4 поражает посевы бананов сорта «кавендиш», который в основном мы видим в магазинах. В результате растению грозит фузариозное увядание. Как только грибок появляется на банановом поле, справиться с ним практически невозможно. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Примечательно, что бананы данного сорта, по сути, являются клонами, поэтому у них нет генетического разнообразия, которое могло бы помочь выжить некоторым очагам. Это может привести к тому, что бананы в том виде, в котором мы их знаем, исчезнут. Такое уже бывало в истории. Ученые утверждают, что раньше популярен был сорт Gros Michel, который вымер из-за эпидемии фузариоза в 1950-х годах. «Кавендиш» занял его место именно благодаря устойчивости к определенному штамму грибка.
Исследователи из Массачусетского университета изучают геном грибка, чтобы найти способы бороться с ним. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology. Ученые отмечают, что новый патоген произошел не от вида, уничтожившего предыдущий сорт бананов. В его геноме обнаружены элементы, связанные с выработкой оксида азота, который эксперты считают ключевым фактором вирулентности TR4. Оксид азота вреден для бананов, а грибок, вероятно, выделяет данный газ, который поражает плод и дает патогену заразить его.
Данное открытие может помочь экспертам обнаружить средство борьбы с данной болезнью. Также ученые пытаются создать генномодифицированные бананы, устойчивые к данному виду грибка.