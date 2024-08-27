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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В КХЛ объяснили, почему для Матча звезд предпочли не Омск, а Новосибирск

Другие приоритеты. Омичам рассказали, почему Матч звезд Лиги пройдет в Новосибирске

27 августа 2024, 06:11
Фото: gorod55.ru

В КХЛ объяснили, почему для Матча звезд предпочли не Омск, а Новосибирск

В этом году в Омске бросили все силы на развитие города и на его инфраструктуру. Поэтому легендарное мероприятие состоится в соседнем Новосибирске.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал о причинах, по которым следующий Матч звезд лиги пройдет в Новосибирске, а не в Омске, сообщает издание «Чемпионат». В этом году город делает упор на развитие внутренней инфраструктуры и вкладывает средства в эту сферу.

«Омск в этом году планирует серьезные финансовые вложения в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Коллеги из Омска поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звезд», — рассказал Доброхвалов.

Таким образом, можно сделать вывод, что Омск добровольно отказался от проведения этого мероприятия.

Напомним, что в прошлом году Матч звезд проходил в Санкт-Петербурге. В этом году в планах были Омск и Новосибирск, а также Екатеринбург. Однако Екатеринбург должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения мероприятия.

Ранее Город55 рассказывал о словах генменеджера омского «Авангарда» Антона Курьянова о том, что в Континентальной хоккейной лиге необходимо повысить «потолок» зарплат хоккеистов. Кстати, сейчас он составляет сумму в районе 900 млн рублей, а наши хоккеисты зарабатывают примерно 878 млн рублей без учета бонусов.

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ
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#Кристина Антоносян#Общество#Хоккей#Омск#КХЛ#Новости#Матч звезд КХЛ
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