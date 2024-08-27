Другие приоритеты. Омичам рассказали, почему Матч звезд Лиги пройдет в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал о причинах, по которым следующий Матч звезд лиги пройдет в Новосибирске, а не в Омске, сообщает издание «Чемпионат». В этом году город делает упор на развитие внутренней инфраструктуры и вкладывает средства в эту сферу.
«Омск в этом году планирует серьезные финансовые вложения в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Коллеги из Омска поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звезд», — рассказал Доброхвалов.
Таким образом, можно сделать вывод, что Омск добровольно отказался от проведения этого мероприятия.
Напомним, что в прошлом году Матч звезд проходил в Санкт-Петербурге. В этом году в планах были Омск и Новосибирск, а также Екатеринбург. Однако Екатеринбург должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения мероприятия.
Ранее Город55 рассказывал о словах генменеджера омского «Авангарда» Антона Курьянова о том, что в Континентальной хоккейной лиге необходимо повысить «потолок» зарплат хоккеистов. Кстати, сейчас он составляет сумму в районе 900 млн рублей, а наши хоккеисты зарабатывают примерно 878 млн рублей без учета бонусов.