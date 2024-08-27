Другие приоритеты. Омичам рассказали, почему Матч звезд Лиги пройдет в Новосибирске

Напомним, что в прошлом году Матч звезд проходил в Санкт-Петербурге. В этом году в планах были Омск и Новосибирск, а также Екатеринбург. Однако Екатеринбург должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения мероприятия.