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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

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Для омских улиц планируют закупить сотни деревьев и кустарников на 19 млн рублей

27 августа 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
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Их планируют начать высаживать во второй половине сентября.

В Омске ищут поставщиков деревьев и кустарников. Такие заявки появились на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 3 сентября. Всего на эти цели планируют потратить больше 19 млн рублей: 14,8 млн — на саженцы деревьев, 4,6 млн — на саженцы кустарников.

«Среди деревьев, планируемых к покупке, больше всего лиственниц — 777 штук. Массово закупят сибирские яблони — более 600 штук, и более 400 татарских кленов. Уже традиционно закупят несколько видов ив, серебристый тополь, рябину, ясень, сосны и ели», — сообщили в администрации Омска.

Саженцы необходимо будет доставлять партиями до 15 октября. Высаживать первые деревья и кустарники планируют во второй половине сентября.

Ранее в омском УДХБ рассказали, почему не все деревья приживаются после посадки. На это влияет несколько факторов:

Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
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#Евгений Игишев#Омск#Деревья#Подрядчик#Торги#Яблони#Ивы#Сосны#Агрономы#Управление дорожного хозяйства
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