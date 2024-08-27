Для омских улиц планируют закупить сотни деревьев и кустарников на 19 млн рублей

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:42
В Омске ищут поставщиков деревьев и кустарников. Такие заявки появились на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 3 сентября. Всего на эти цели планируют потратить больше 19 млн рублей: 14,8 млн — на саженцы деревьев, 4,6 млн — на саженцы кустарников.
«Среди деревьев, планируемых к покупке, больше всего лиственниц — 777 штук. Массово закупят сибирские яблони — более 600 штук, и более 400 татарских кленов. Уже традиционно закупят несколько видов ив, серебристый тополь, рябину, ясень, сосны и ели», — сообщили в администрации Омска.
Саженцы необходимо будет доставлять партиями до 15 октября. Высаживать первые деревья и кустарники планируют во второй половине сентября.
Ранее в омском УДХБ рассказали, почему не все деревья приживаются после посадки. На это влияет несколько факторов: