Для омских улиц планируют закупить сотни деревьев и кустарников на 19 млн рублей

В Омске ищут поставщиков деревьев и кустарников. Такие заявки появились на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 3 сентября. Всего на эти цели планируют потратить больше 19 млн рублей: 14,8 млн — на саженцы деревьев, 4,6 млн — на саженцы кустарников.