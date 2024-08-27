Более 1,6 тысяч мест. Омичам рассказали, в какие садики отдать малышей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Как рассказал министр образования Омской области Иван Кротт, в дошкольных учреждениях города имеется свыше 1 600 свободных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В настоящее время более 40 детских садов и групп при школах готовы принять детей на полный день пребывания. В частности, 43 учреждения предлагают 340 мест для самых юных омичей от 1,5 до 3 лет. Больше всего свободных мест сосредоточено в Советском округе, где 15 садов ждут новых детей, поэтому там легче всего устроить ребенка в садик. Также открыты места в Кировском (6 садов), Ленинском (5 садов), Октябрьском (8 садов) и Центральном округах (9 садов).
Для детей старше 3 лет доступны еще около 1 300 мест в 79 детских садах и группах по всему городу.
Родителям, желающим устроить ребенка в детский сад с доступными местами, рекомендуется обратиться в муниципальную комиссию по комплектованию соответствующего округа. Еще один вариант — заранее подать заявление на сайте Госуслуг, указав там три заведения, которые являются наиболее предпочтительными. Но на очередь необходимо вставать заранее, когда малыш еще совсем маленький.
Важно отметить, что с 2020 года в Омской области было введено в эксплуатацию 14 новых зданий детских садов, что значительно увеличило общую вместимость на более чем 2 тысячи мест.
Ранее Город55 сообщал об инициативе Омского горсовета, позволяющей омским компаниям самостоятельно распоряжаться средствами для строительства детских садов, досуговых центров, школ и других учреждений.