Более 1,6 тысяч мест. Омичам рассказали, в какие садики отдать малышей

В настоящее время более 40 детских садов и групп при школах готовы принять детей на полный день пребывания. В частности, 43 учреждения предлагают 340 мест для самых юных омичей от 1,5 до 3 лет. Больше всего свободных мест сосредоточено в Советском округе, где 15 садов ждут новых детей, поэтому там легче всего устроить ребенка в садик. Также открыты места в Кировском (6 садов), Ленинском (5 садов), Октябрьском (8 садов) и Центральном округах (9 садов).