Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению

Среди пострадавших организаций — популярная пиццерия «Кантанелло», а также магазины DNS и «Пятерочка». Как рассказали Городу55 в пресс-службе Омского водоканала, городская система канализации разделена на две сети: одна предназначена для дождевых вод, другая — для бытовых и загрязненных сточных вод. Однако эта система не всегда работает эффективно.