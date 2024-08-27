gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Омске затопило офисы на улице Демьяна Бедного из-за проблем с канализацией

Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению

27 августа 2024, 07:50
Фото: ЧП Омск

В Омске затопило офисы на улице Демьяна Бедного из-за проблем с канализацией

Бригады водоканала выезжали для откачки вод, но насосы не справляются с таким объемом. Вода должна была уходить в систему ливневой канализации, а не попадать в места, не предназначенные для этого.

Ранее в социальных сетях публиковали фотографии с места наводнения в торговых помещениях в доме №69 на улице Демьяна Бедного в Омске. Вода никак не хотела уходить, а городские коммуникации никак не могли справиться с проблемой. На протяжении долгого времени в помещениях стояла вода.

Фото: ЧП Омск

Среди пострадавших организаций — популярная пиццерия «Кантанелло», а также магазины DNS и «Пятерочка». Как рассказали Городу55 в пресс-службе Омского водоканала, городская система канализации разделена на две сети: одна предназначена для дождевых вод, другая — для бытовых и загрязненных сточных вод. Однако эта система не всегда работает эффективно.

«В июле в городе выпало огромное количество дождевых осадков, и это привело к тому, что ливневые воды начали поступать в хозяйственно-бытовую канализацию. Омский водоканал, отвечающий за эту систему, не был готов к таким объемам. В результате насосные станции вышли из строя — мусор, смешанный с дождевой водой, забил оборудование, и работа всей системы оказалась под угрозой», — сообщили в омском Водоканале Городу55.

В результате насосные станции вышли из строя: мусор, смешанный с дождевой водой, забил оборудование, поставив под угрозу работу всей системы.

Несмотря на выезды бригад водоканала для откачки воды, проблема требует комплексного решения.

«Нужна полноценная ливневая канализация. Вода, затопившая пиццерию, должна была уходить именно туда, а не попадать в колодцы для бытовых сточных вод», — добавили в водоканале.

Ранее Город55 писал о нарушениях, выявленных прокуратурой при строительстве жилого комплекса «Мирапорт» компанией «Причал55». Разрешение на работы выдали еще в прошлом году.

Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Водоканал#Канализация#Новости#Наводнение
Подпишитесь
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
Сегодня, 06:58
73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Сегодня, 06:36
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
Сегодня, 06:50
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Сегодня, 09:05
От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области
Сегодня, 02:00
В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»
Сегодня, 05:30