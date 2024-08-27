Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Ранее в социальных сетях публиковали фотографии с места наводнения в торговых помещениях в доме №69 на улице Демьяна Бедного в Омске. Вода никак не хотела уходить, а городские коммуникации никак не могли справиться с проблемой. На протяжении долгого времени в помещениях стояла вода.
Среди пострадавших организаций — популярная пиццерия «Кантанелло», а также магазины DNS и «Пятерочка». Как рассказали Городу55 в пресс-службе Омского водоканала, городская система канализации разделена на две сети: одна предназначена для дождевых вод, другая — для бытовых и загрязненных сточных вод. Однако эта система не всегда работает эффективно.
«В июле в городе выпало огромное количество дождевых осадков, и это привело к тому, что ливневые воды начали поступать в хозяйственно-бытовую канализацию. Омский водоканал, отвечающий за эту систему, не был готов к таким объемам. В результате насосные станции вышли из строя — мусор, смешанный с дождевой водой, забил оборудование, и работа всей системы оказалась под угрозой», — сообщили в омском Водоканале Городу55.
В результате насосные станции вышли из строя: мусор, смешанный с дождевой водой, забил оборудование, поставив под угрозу работу всей системы.
Несмотря на выезды бригад водоканала для откачки воды, проблема требует комплексного решения.
«Нужна полноценная ливневая канализация. Вода, затопившая пиццерию, должна была уходить именно туда, а не попадать в колодцы для бытовых сточных вод», — добавили в водоканале.
Ранее Город55 писал о нарушениях, выявленных прокуратурой при строительстве жилого комплекса «Мирапорт» компанией «Причал55». Разрешение на работы выдали еще в прошлом году.