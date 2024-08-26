Живущие в парке белки устроили пожар на колесе обозрения в Красноярском крае

Posted Вчера, 20:54
Published Вчера, 20:54
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
24 августа в пожарную часть в Железногорске поступило сообщение о возгорании на колесе обозрения в местном парке. До приезда пожарных аттракцион был остановлен, людей на нем не было. Спасатели оперативно устранили пожар, пишет VSE42.RU.
Причиной возгорания сотрудники МЧС назвали «заначку» белок, обитающих в парке. Как оказалось, грызуны оставляли в подшипнике колеса обозрения шишки и ветки, которые, в конце концов, воспламенились из-за работающего механизма.