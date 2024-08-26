Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления, в убийстве 55-летнего жителя деревни Захаровка подозревают его родную сестру. Сейчас в работе следователей находится версия убийства по мотивам личной неприязни — как сообщается, трагические события 23 августа произошли из-за «натянутых» отношений между родственниками и упреков потерпевшего — в тот день он был недоволен тем, что женщина долго готовила еду.
Ответом на колкости со стороны женщины стал удар ножом в спину — мужчина получил тяжелое ранение, из-за которого вскоре и скончался.
С места преступления следственная группа изъяла кухонный нож, ставший орудием убийства, и иные вещественные доказательства — по словам представителя ведомства, сейчас проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех деталей происшествия.
Напомним, ранее Город55 сообщал о поножовщине в Тюкалинском районе Омской области: двое знакомых, во время распития горячительных напитков, не сошлись во мнениях, из-за чего вспыхнула ссора — главным «аргументом» в ней стал нож: