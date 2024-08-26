Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления, в убийстве 55-летнего жителя деревни Захаровка подозревают его родную сестру. Сейчас в работе следователей находится версия убийства по мотивам личной неприязни — как сообщается, трагические события 23 августа произошли из-за «натянутых» отношений между родственниками и упреков потерпевшего — в тот день он был недоволен тем, что женщина долго готовила еду.