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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Сельчанин из Омской области погиб из-за бытовой ссоры с сестрой

Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой

26 августа 2024, 10:36

Сельчанин из Омской области погиб из-за бытовой ссоры с сестрой

Следователям удалось установить, что к гибели 55-летнего мужчины причастна его сестра — в ведомстве считают, что убийство могло произойти из-за неприязни и упреков со стороны погибшего.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления, в убийстве 55-летнего жителя деревни Захаровка подозревают его родную сестру. Сейчас в работе следователей находится версия убийства по мотивам личной неприязни — как сообщается, трагические события 23 августа произошли из-за «натянутых» отношений между родственниками и упреков потерпевшего — в тот день он был недоволен тем, что женщина долго готовила еду.

Ответом на колкости со стороны женщины стал удар ножом в спину — мужчина получил тяжелое ранение, из-за которого вскоре и скончался.

Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествия
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области

С места преступления следственная группа изъяла кухонный нож, ставший орудием убийства, и иные вещественные доказательства — по словам представителя ведомства, сейчас проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех деталей происшествия.

Напомним, ранее Город55 сообщал о поножовщине в Тюкалинском районе Омской области: двое знакомых, во время распития горячительных напитков, не сошлись во мнениях, из-за чего вспыхнула ссора — главным «аргументом» в ней стал нож:

Не сошлись во взглядах. Суд накажет омича за убийство знакомого во время пьяной ссоры
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#Илья Скобин#Происшествия#Преступление#Омская область#Убийство#Следователи#Новости#Нож#Деревня#Ссора#Родственники
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