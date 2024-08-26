Женщину в Кузбассе обвиняют в жестоком убийстве мужчины

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
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Updated Сегодня, 19:50
По версии следствия, 23 августа женщина находилась со своим знакомым в содовом доме, но между ними возникла ссора, пишет sibdepo.ru.
«В ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений со знакомым, нанесла мужчине множественные удары топором в область головы и предплечья. Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем произошедших событий, вызвала работников скорой медицинской помощи. С телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание ему квалифицированной помощи, в результате полученных травм наступила его смерть», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина была задержана. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место преступления, назначили ряд экспертиз и допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.