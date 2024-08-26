gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Женщину в Кузбассе обвиняют в жестоком убийстве мужчины

26 августа 2024, 19:48
Жительницу Новокузнецка обвиняют в том, что она зарубила своего знакомого топором, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу.

По версии следствия, 23 августа женщина находилась со своим знакомым в содовом доме, но между ними возникла ссора, пишет sibdepo.ru.

«В ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений со знакомым, нанесла мужчине множественные удары топором в область головы и предплечья. Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем произошедших событий, вызвала работников скорой медицинской помощи. С телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание ему квалифицированной помощи, в результате полученных травм наступила его смерть», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина была задержана. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место преступления, назначили ряд экспертиз и допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь
Срочно. Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
Сегодня, 12:26
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
Сегодня, 09:32
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47