Женщину в Кузбассе обвиняют в жестоком убийстве мужчины

«В ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений со знакомым, нанесла мужчине множественные удары топором в область головы и предплечья. Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем произошедших событий, вызвала работников скорой медицинской помощи. С телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказание ему квалифицированной помощи, в результате полученных травм наступила его смерть», — говорится в сообщении.