Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По информации Обь-Иртышского УГМС, вскоре омичи могут столкнуться с проявлениями воздушных примесей и неприятными запахами: синоптики объявили режим НМУ, который продлится практически всю ночь — с 22:00 часов 26 августа и до 10 утра следующего дня.
Отметим, что сейчас явлению присвоена 1-я степень опасности: при введении режима «черного неба» предприятиям необходимо снизить объем выбросов в атмосферу на 15-20% — для минимизации потенциального ущерба здоровью горожан.
Отметим, что последний раз режим НМУ объявлялся 22 августа: тогда омичи массово жаловались на неприятные запахи «химических коктейлей», аммиака, горелой резины и сероводорода.