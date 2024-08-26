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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

иллюстрация

Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»

26 августа 2024, 10:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские синоптики сообщили о скором наступлении режима НМУ

Представители Обь-Иртышского УГМС опубликовали актуальное предупреждение о скором изменении погодных условий: вредные примеси и промышленные выбросы могут задержаться в атмосфере на протяжении 12 часов.

По информации Обь-Иртышского УГМС, вскоре омичи могут столкнуться с проявлениями воздушных примесей и неприятными запахами: синоптики объявили режим НМУ, который продлится практически всю ночь — с 22:00 часов 26 августа и до 10 утра следующего дня.

Отметим, что сейчас явлению присвоена 1-я степень опасности: при введении режима «черного неба» предприятиям необходимо снизить объем выбросов в атмосферу на 15-20% — для минимизации потенциального ущерба здоровью горожан.

Отметим, что последний раз режим НМУ объявлялся 22 августа: тогда омичи массово жаловались на неприятные запахи «химических коктейлей», аммиака, горелой резины и сероводорода.

Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух
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#Илья Скобин#Здоровье#Погода#Омск#Выбросы#Горожане#Новости#Нму#Обь-Иртышское УГМС#Неприятные запахи#Воздушные примеси
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