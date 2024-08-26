Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»

По информации Обь-Иртышского УГМС, вскоре омичи могут столкнуться с проявлениями воздушных примесей и неприятными запахами: синоптики объявили режим НМУ, который продлится практически всю ночь — с 22:00 часов 26 августа и до 10 утра следующего дня.