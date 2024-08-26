«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали

По словам эксперта, Мутинус Равенелли родом из Северной Америки, затем он попал в Европу, а оттуда — в Россию. Этот гриб встречается редко, обычно в парках и садах под лиственными и хвойными деревьями. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября, они несъедобны, поэтому в пищу не употребляются.