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В Омске нашли пошлые и вонючие грибы Мутинус Равенеля

«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали

26 августа 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

В Омске нашли пошлые и вонючие грибы Мутинус Равенеля

Мы спросили у специалиста, что это за странная находка из серии «инопланетной экзотики».

Жительница Омска нашла в одном из парков необычные грибы красного цвета. Фото находки женщина опубликовала в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, она нашла гриб под лиственницей.

«У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения… Цвет передан очень точно, размер — сантиметров шесть», — написала омичка.

В комментариях к посту женщину назвали везучей, отметив, что она нашла Мутинус Равенеля или «сморчок вонючий». Корреспондент Города55 спросил у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, что это за гриб и в чем его особенности.

По словам эксперта, Мутинус Равенелли родом из Северной Америки, затем он попал в Европу, а оттуда — в Россию. Этот гриб встречается редко, обычно в парках и садах под лиственными и хвойными деревьями. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября, они несъедобны, поэтому в пищу не употребляются.

«Гриб издает неприятный сильный запах падали, чем привлекает насекомых, в основном мух. Мякоть: пористая и очень нежная. Мутинус Равенелли очень похож на мутинус собачий (Mutinus caninus). Даже специалисты, не ожидавшие такого тропического подарка, в течение двадцати лет, до 1977 года не могли их различить (это сделали латвийские микологи). Поэтому точно сказать, какой именно из видов гриба был обнаружен, весьма затруднительно», — добавил Николаев.
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#Ольга Скворцова#Омск#Россия#Парки#Мухи#Грибы#Европа
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