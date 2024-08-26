«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Жительница Омска нашла в одном из парков необычные грибы красного цвета. Фото находки женщина опубликовала в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, она нашла гриб под лиственницей.
«У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения… Цвет передан очень точно, размер — сантиметров шесть», — написала омичка.
В комментариях к посту женщину назвали везучей, отметив, что она нашла Мутинус Равенеля или «сморчок вонючий». Корреспондент Города55 спросил у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, что это за гриб и в чем его особенности.
По словам эксперта, Мутинус Равенелли родом из Северной Америки, затем он попал в Европу, а оттуда — в Россию. Этот гриб встречается редко, обычно в парках и садах под лиственными и хвойными деревьями. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября, они несъедобны, поэтому в пищу не употребляются.
«Гриб издает неприятный сильный запах падали, чем привлекает насекомых, в основном мух. Мякоть: пористая и очень нежная. Мутинус Равенелли очень похож на мутинус собачий (Mutinus caninus). Даже специалисты, не ожидавшие такого тропического подарка, в течение двадцати лет, до 1977 года не могли их различить (это сделали латвийские микологи). Поэтому точно сказать, какой именно из видов гриба был обнаружен, весьма затруднительно», — добавил Николаев.