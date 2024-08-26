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Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся в омский «Авангард»

Все в ожидании. Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся на лед

26 августа 2024, 03:21
Фото: gorod55.ru

Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся в омский «Авангард»

Всеми любимые ключевые игроки команды получили травмы еще до того, как успел начаться официальный новый сезон на льду. Однако в «Авангарде» уверены в своих силах и готовы бороться даже в условиях нехватки основных игроков.

Перед стартом нового хоккейного сезона генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов и главный тренер Сергей Звягин провели пресс-конференцию, где рассказали подробности о состоянии игроков и сроках их восстановления.

Рид Буше, один из самых ярких форвардов команды, получил травму в товарищеском матче против минского «Динамо», когда неожиданно упал на конёк соперника. Эта травма оставила его вне игры, и сейчас он проходит курс лечения. Курьянов сообщил, что Буше ожидается на льду в середине сентября, что внушает надежду фанатам клуба на скорое возвращение их любимца.

Ситуация с Владимиром Ткачёвым более сложная. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки, и срок его восстановления составляет от трёх до шести месяцев. Курьянов отметил, что пока сложно говорить о конкретных датах возвращения Ткачёва, но команда делает всё возможное для его скорейшего выздоровления.

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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости
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