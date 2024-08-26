Все в ожидании. Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся на лед

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:36
Перед стартом нового хоккейного сезона генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов и главный тренер Сергей Звягин провели пресс-конференцию, где рассказали подробности о состоянии игроков и сроках их восстановления.
Рид Буше, один из самых ярких форвардов команды, получил травму в товарищеском матче против минского «Динамо», когда неожиданно упал на конёк соперника. Эта травма оставила его вне игры, и сейчас он проходит курс лечения. Курьянов сообщил, что Буше ожидается на льду в середине сентября, что внушает надежду фанатам клуба на скорое возвращение их любимца.
Ситуация с Владимиром Ткачёвым более сложная. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки, и срок его восстановления составляет от трёх до шести месяцев. Курьянов отметил, что пока сложно говорить о конкретных датах возвращения Ткачёва, но команда делает всё возможное для его скорейшего выздоровления.