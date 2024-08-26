Все в ожидании. Курьянов рассказал, когда Ткачев и Буше вернутся на лед

Рид Буше, один из самых ярких форвардов команды, получил травму в товарищеском матче против минского «Динамо», когда неожиданно упал на конёк соперника. Эта травма оставила его вне игры, и сейчас он проходит курс лечения. Курьянов сообщил, что Буше ожидается на льду в середине сентября, что внушает надежду фанатам клуба на скорое возвращение их любимца.