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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Югре объявили войну медведям

26 августа 2024, 10:04
Департамент недропользования и природных ресурсов принял меры для контроля популяции бурых медведей на территории ХМАО-ЮГРЫ. Поводом стали многочисленные ролики с медведями в главной роли. Животные выходят на дороги, подходят к стоящим автомобилям, водители которых начинают их дразнить.

Чиновники ведомства посчитали столь большое количество «медвежьего» контента в социальных сетях жалобами на участившиеся выходы диких животных. При этом мнения охотоведов по данному вопросу найти не удалось. Как и мнения медведей.

«Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района. Информацию о появлении дикого животного на дороге (Сургут-Нижневартовск, 135 км) сообщать по тел.: (3466) 63-33-81, 8912-535-0131», — пишет администрация Нижневартовского района.

УралПолитRu предупреждает! При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Не дразните зверя, даже находясь в автомобиле — для него вы просто можете стать консервами.

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