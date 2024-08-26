В Югре объявили войну медведям

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Чиновники ведомства посчитали столь большое количество «медвежьего» контента в социальных сетях жалобами на участившиеся выходы диких животных. При этом мнения охотоведов по данному вопросу найти не удалось. Как и мнения медведей.
«Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района. Информацию о появлении дикого животного на дороге (Сургут-Нижневартовск, 135 км) сообщать по тел.: (3466) 63-33-81, 8912-535-0131», — пишет администрация Нижневартовского района.
УралПолитRu предупреждает! При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Не дразните зверя, даже находясь в автомобиле — для него вы просто можете стать консервами.