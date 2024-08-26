В Екатеринбурге в 8 раз вырос спрос на строительство русских печей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
«Каждый 10-й заказ в категории „Кладочные работы“ приходится на запросы об укладке камина или печи, что говорит о популярности услуги среди екатеринбуржцев», — отметили аналитики.
Кроме того, на 766% выросло и предложение на укладку каминов. На укладку печей — на 800%. Также екатеринбуржцы стали чаще строить сауны и бани. По данным «Авито Услуг», спрос на установку банных печей вырос на 682%, а предложение на 663%. На 246% по сравнению с августом 2023 года увеличился спрос на строительство саун с сухим паром, предложение этой же услуги выросло на 640%, сообщает uralpolit.ru.
В Росси в целом спрос на строительство русских печей оказался ниже, чем в Екатеринбурге, увеличившись в 5 раз. На укладку каминов предложение выросло на 950%, а на укладку печей — на 655%. Также россияне стали строить сауны в 4 раза чаще. Однако спрос на установку банных печей в РФ увеличился значительнее, чем в уральской столице — на 850%, предложение выросло на 761%. На 316% повысился спрос на строительство саун с сухим паром. Предложение по этой услуге выросло на 284%.
УралПолитRu считает, что повышенный спрос на строительство русских печей может быть вызван развитием внутреннего туризма, а также западными санкциями, из-за которых в России начали открываться новые производства.