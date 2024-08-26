В Екатеринбурге в 8 раз вырос спрос на строительство русских печей

В Росси в целом спрос на строительство русских печей оказался ниже, чем в Екатеринбурге, увеличившись в 5 раз. На укладку каминов предложение выросло на 950%, а на укладку печей — на 655%. Также россияне стали строить сауны в 4 раза чаще. Однако спрос на установку банных печей в РФ увеличился значительнее, чем в уральской столице — на 850%, предложение выросло на 761%. На 316% повысился спрос на строительство саун с сухим паром. Предложение по этой услуге выросло на 284%.