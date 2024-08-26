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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

иллюстрация

Прокуратура потребовала через суд провести ремонт водопровода в Омской области

26 августа 2024, 10:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Прокуратура обратилась в суд из-за высокого износа водопровода в омской области

Внимание ведомства привлек сильно изношенный водопровод в Саргатском районе — последние два года там очень часто происходили аварии и порывы. Вот только собственник проблемных коммуникаций — районная администрация, — так и не предприняла каких-либо действий.

В пресс-службе омской областной прокуратуры поделились информацией о подаче в суд искового заявления в отношении администрации Саргатского района: как оказалось, собственники водопроводных сетей, несмотря на их общую «ветхость», не предприняли должных мер для возобновления нормальной работы водопровода.

Как отметил представитель прокуратуры, износ сетей холодного водоснабжения сразу на 7 участках трубопроводов достиг 80% — из-за чего последние два года местные жители были вынуждены терпеть отключения воды из-за аварий и порывы труб.

Однако теперь ситуация может измениться: исковое заявление ведомства, со всеми собранными материалами направлено в суд — именно там и будет принято решение о принуждение районной администрации к необходимым ремонтным работам.

Напомним, ранее Город55 сообщал о восстановлении прав жительницы Омска: положенные ей выплаты, рассчитанные на год, неожиданно решили «сократить» — на целый месяц. Подобное нарушало законодательство, но добиться справедливости удалось только при помощи прокуратуры.

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#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Омская область#Прокуратура#Суд#Решение суда#Аварии#Иск#Водоснабжение#Жители#Администрация#Новости#Водопровод#Саргатский район#Ремонт водопровода#Исковое заявление#Трубопроводы
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