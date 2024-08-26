Прокуратура потребовала через суд провести ремонт водопровода в Омской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В пресс-службе омской областной прокуратуры поделились информацией о подаче в суд искового заявления в отношении администрации Саргатского района: как оказалось, собственники водопроводных сетей, несмотря на их общую «ветхость», не предприняли должных мер для возобновления нормальной работы водопровода.
Как отметил представитель прокуратуры, износ сетей холодного водоснабжения сразу на 7 участках трубопроводов достиг 80% — из-за чего последние два года местные жители были вынуждены терпеть отключения воды из-за аварий и порывы труб.
Однако теперь ситуация может измениться: исковое заявление ведомства, со всеми собранными материалами направлено в суд — именно там и будет принято решение о принуждение районной администрации к необходимым ремонтным работам.
Напомним, ранее Город55 сообщал о восстановлении прав жительницы Омска: положенные ей выплаты, рассчитанные на год, неожиданно решили «сократить» — на целый месяц. Подобное нарушало законодательство, но добиться справедливости удалось только при помощи прокуратуры.