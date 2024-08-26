Прокуратура потребовала через суд провести ремонт водопровода в Омской области

Прокуратура обратилась в суд из-за высокого износа водопровода в омской области

Внимание ведомства привлек сильно изношенный водопровод в Саргатском районе — последние два года там очень часто происходили аварии и порывы. Вот только собственник проблемных коммуникаций — районная администрация, — так и не предприняла каких-либо действий.