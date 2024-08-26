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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

иллюстрация

Причину смерти пропавшей в Омске 15-летней москвички планируют назвать в сентябре

26 августа 2024, 08:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
С момента завершения поисков 15-летней школьницы из Москвы прошло уже более месяца, но, как и ранее, следствие не раскрывает каких-либо деталей или причин смерти ребенка. Совсем скоро это может измениться.

По информации издания «Новый Омск», чьи корреспонденты сегодня смогли пообщаться с представителями Следственного управления СК РФ, причину смерти пропавшей в омском парке Победы школьницы ее семья может узнать через 10 дней: как отметил в диалоге представитель ведомства, на проведение экспертизы отводится порядка 40 дней.

Напомним, об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. В первые дни после исчезновения ребенка высказывались различные версии того, что могло произойти с подростком, однако с каждым днем поисков шансы на обнаружение школьницы живой таяли — у поисковиков не было даже зацепок об ее местонахождении, несмотря на обнаруженный кинологами след ребенка, ведущий к реке. К сожалению, опасения подтвердились — тело девочки было найдено ниже по течению Иртыша, у лодочной станции.

По мнению отца девочки, инцидент не был несчастным случаем — на это могут указывать некоторые детали, но детальные сведения все еще остаются тайной следствия:

Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Смерть#Следком#Новости#Экспертиза
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