Причину смерти пропавшей в Омске 15-летней москвички планируют назвать в сентябре

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По информации издания «Новый Омск», чьи корреспонденты сегодня смогли пообщаться с представителями Следственного управления СК РФ, причину смерти пропавшей в омском парке Победы школьницы ее семья может узнать через 10 дней: как отметил в диалоге представитель ведомства, на проведение экспертизы отводится порядка 40 дней.
Напомним, об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. В первые дни после исчезновения ребенка высказывались различные версии того, что могло произойти с подростком, однако с каждым днем поисков шансы на обнаружение школьницы живой таяли — у поисковиков не было даже зацепок об ее местонахождении, несмотря на обнаруженный кинологами след ребенка, ведущий к реке. К сожалению, опасения подтвердились — тело девочки было найдено ниже по течению Иртыша, у лодочной станции.
По мнению отца девочки, инцидент не был несчастным случаем — на это могут указывать некоторые детали, но детальные сведения все еще остаются тайной следствия: