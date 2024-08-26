Причину смерти пропавшей в Омске 15-летней москвички планируют назвать в сентябре

Напомним, об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. В первые дни после исчезновения ребенка высказывались различные версии того, что могло произойти с подростком, однако с каждым днем поисков шансы на обнаружение школьницы живой таяли — у поисковиков не было даже зацепок об ее местонахождении, несмотря на обнаруженный кинологами след ребенка, ведущий к реке. К сожалению, опасения подтвердились — тело девочки было найдено ниже по течению Иртыша, у лодочной станции.