По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу

Особого труда установить личность напавшего сотрудникам МВД не составило: как оказалось, нападение осуществил сожитель клиентки, которую потерпевший и довез до дома. Во время следствия мужчина сознался в содеянном: по его словам, он был пьян, а похищенные деньги также потратил на алкоголь.