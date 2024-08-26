По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как рассказали в пресс-центре областного УМВД, сегодня Кировский районный суд избрал меру пресечения для 40-летнего мужчины, устроившего разбойное нападение на таксиста — ближайшее время он проведет под стражей. Согласно законодательству, мужчине может угрожать до 10 лет лишения свободы.
Как пояснил представитель пресс-службы, нападение произошло на 12-й Самарской улице — таксист привез по этому адресу пассажира и уже завершал заказ, как в этот момент к машине подошел будущий фигурант уголовного дела: мужчина постарался «договориться» о поездке, но водитель отказался.
Отказ и стал причиной дальнейшего конфликта: незнакомец достал нож, начал угрожать таксисту, пробил одно из колес авто и напал на водителя, а после — забрал его выручку.
Особого труда установить личность напавшего сотрудникам МВД не составило: как оказалось, нападение осуществил сожитель клиентки, которую потерпевший и довез до дома. Во время следствия мужчина сознался в содеянном: по его словам, он был пьян, а похищенные деньги также потратил на алкоголь.