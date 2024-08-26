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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

иллюстрация

По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу

26 августа 2024, 14:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске отправили под стражу мужчину, напавшего на таксиста с ножом

Сожитель клиентки, которую потерпевший довез домой, решил немного «подзаработать» — угрожая ножом, отобрать у таксиста выручку и повредить ему машину.

Как рассказали в пресс-центре областного УМВД, сегодня Кировский районный суд избрал меру пресечения для 40-летнего мужчины, устроившего разбойное нападение на таксиста — ближайшее время он проведет под стражей. Согласно законодательству, мужчине может угрожать до 10 лет лишения свободы.

Как пояснил представитель пресс-службы, нападение произошло на 12-й Самарской улице — таксист привез по этому адресу пассажира и уже завершал заказ, как в этот момент к машине подошел будущий фигурант уголовного дела: мужчина постарался «договориться» о поездке, но водитель отказался.

Отказ и стал причиной дальнейшего конфликта: незнакомец достал нож, начал угрожать таксисту, пробил одно из колес авто и напал на водителя, а после — забрал его выручку.

Видеозапись судебного заседания
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Особого труда установить личность напавшего сотрудникам МВД не составило: как оказалось, нападение осуществил сожитель клиентки, которую потерпевший и довез до дома. Во время следствия мужчина сознался в содеянном: по его словам, он был пьян, а похищенные деньги также потратил на алкоголь.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Суд#Уголовное дело#Нападение#Лишение свободы#Нож#Таксист#Стража
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