По данным экспертов, в 2024 году частные дома будут в 1,6 раза популярнее квартир

По прогнозам ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2), в этом году в России введут около 60 млн квадратных метров частных домов, что будет сопоставимо с результатом 2023 года. Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составит 60% против 40% многоквартирного.