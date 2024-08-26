Новый учебный год. В Омске на школьные книги направили 830 миллионов рублей

В Омске на учебную литературу направили почти миллиард рублей

В 2024 году 24 тысячи маленьких омичей в первый раз пойдут в школу. Всего закуплено учебной литературы для более 240 тысяч учеников. Они предназначены и для городских, и для областных учебных заведений.