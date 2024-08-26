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Новый учебный год. В Омске на школьные книги направили 830 миллионов рублей

26 августа 2024, 08:08
Фото: 1MI
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В Омске на учебную литературу направили почти миллиард рублей

В 2024 году 24 тысячи маленьких омичей в первый раз пойдут в школу. Всего закуплено учебной литературы для более 240 тысяч учеников. Они предназначены и для городских, и для областных учебных заведений.

В Омской области началась масштабная поставка учебной литературы, которая обеспечит более 240 тысяч учеников новыми учебниками и пособиями. В этом учебном году в классы сядут свыше 24 тысяч первоклассников, сообщил в своем личном телеграм-канале министр образования региона Иван Кротт.

На закупку учебников из областного бюджета выделено 830 млн рублей. На эти деньги для учеников закупят новые учебники, обновленные издания уже знакомой литературы, книги в библиотеки и все другое, необходимое для успешного обучения.

Особое внимание уделяется комплектованию рабочих тетрадей. По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, школы будут полностью обеспечены тетрадями для занятий по русскому языку и математике для первых классов, а также по иностранному языку для второклассников. Родителям не придется тратить на это деньги.

Ранее Город55 писал, что регион очень нуждается в новых преподавателях. Из-за нехватки учителей в некоторых школах приходится расформировать классы. А в регион стараются «заманить» учителей из других городов.

По миллиону каждому. В Омскую область из других регионов приедут 12 новых педагогов
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Школа#Новости#Экзамены#Иван Кротт#Учеба
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