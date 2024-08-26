Мы соблюдаем закон. Telegram сделал официальное заявление по задержанию Дурова

Появилось официальное сообщение от Telegram с комментариями по этой ситуации. Там говорится, что компания строго соблюдает законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. В нём говорится о том, что модерация контента на платформе соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, а за злоупотребление возможностями соцсети они не могут нести ответственности. Павел Дуров часто путешествует по Европе и ему нечего скрывать, говорится в комментарии.