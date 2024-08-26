Мы соблюдаем закон. Telegram сделал официальное заявление по задержанию Дурова

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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В минувшее воскресенье, 25 августа, в центре внимания почти всего мира оказалось задержание знаменитого основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Срок его содержания под стражей продлили на 48 часов, сообщает издание APF.
Появилось официальное сообщение от Telegram с комментариями по этой ситуации. Там говорится, что компания строго соблюдает законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. В нём говорится о том, что модерация контента на платформе соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, а за злоупотребление возможностями соцсети они не могут нести ответственности. Павел Дуров часто путешествует по Европе и ему нечего скрывать, говорится в комментарии.
До задержания Дуров был в списке разыскиваемых лиц Франции. Его обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями, из-за чего он якобы косвенно мог быть соучастником правонарушений, которые совершались с помощью мессенджера.