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Павлу Дурову продлили срок ареста еще на сутки

Мы соблюдаем закон. Telegram сделал официальное заявление по задержанию Дурова

26 августа 2024, 03:02
Фото: Du Rove's Channel

Павлу Дурову продлили срок ареста еще на сутки

В сообщении говорится, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Гендиректору Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по европейским странам, а владелец не может нести ответственности за злоупотребление платформой.

В минувшее воскресенье, 25 августа, в центре внимания почти всего мира оказалось задержание знаменитого основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Срок его содержания под стражей продлили на 48 часов, сообщает издание APF.

Появилось официальное сообщение от Telegram с комментариями по этой ситуации. Там говорится, что компания строго соблюдает законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. В нём говорится о том, что модерация контента на платформе соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, а за злоупотребление возможностями соцсети они не могут нести ответственности. Павел Дуров часто путешествует по Европе и ему нечего скрывать, говорится в комментарии.

До задержания Дуров был в списке разыскиваемых лиц Франции. Его обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями, из-за чего он якобы косвенно мог быть соучастником правонарушений, которые совершались с помощью мессенджера.

Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
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#Кристина Антоносян#Политика#Общество#Бизнес#Омск#Задержание#Новости#Следствие#Франция#Павел Дуров
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