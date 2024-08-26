gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Омске за неделю с коронавирусом слегло больше 200 человек

Мощная вспышка. За неделю в Омске больше 200 человек заразились коронавирусом

26 августа 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney

В Омске за неделю с коронавирусом слегло больше 200 человек

Из-за обстановки по коронавирусу в области продолжает действовать режим повышенной готовности.
Сюжет
COVID-19

В Омской области не перестает расти количество заболевших COVID-19. За неделю с 19 по 23 августа выявили 237 новых случаев. Такие данные предоставили корреспонденту Города55 в региональном Роспотребнадзоре. Напомним, что неделей ранее диагноз подтвердился у 176 человек.

По данным «Стопкоронавирус. рф», за 33-ю неделю (с 12 по 18 августа) в России от коронавируса умерло 11 человек. Показатель заболеваемости за указанный период увеличился еще на 31,4%. В Омской области, к счастью, в этом месяце ни одного смертельного случая от коронавируса не зафиксировано.

Фото: Стопкоронавирус. рф

В Роспотребнадзоре также отметили, что всплеск ковида обусловлен сезонностью — с приближением осени увеличивается и заболеваемость. Напомним, из-за ситуации по коронавирусу в Омской области продолжают продлевать режим повышенной готовности. На данный момент он действует до 31 октября 2024 года.

Ранее мы писали, что 14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

В этом году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. Кроме того, оспа распространилась на соседние страны. Что известно о болезни, какими симптомами обладает заболевание, затронет ли инфекция омичей, как не заразиться и нужно ли вакцинироваться — разбираемся в материале Города55.

Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни и грозит ли она омичам
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Россия#COVID-19
Подпишитесь
Срочно. В омских Нефтяниках прогремел взрыв
Сегодня, 09:04
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
Сегодня, 09:32
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47