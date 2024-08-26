Мощная вспышка. За неделю в Омске больше 200 человек заразились коронавирусом

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Омской области не перестает расти количество заболевших COVID-19. За неделю с 19 по 23 августа выявили 237 новых случаев. Такие данные предоставили корреспонденту Города55 в региональном Роспотребнадзоре. Напомним, что неделей ранее диагноз подтвердился у 176 человек.
По данным «Стопкоронавирус. рф», за 33-ю неделю (с 12 по 18 августа) в России от коронавируса умерло 11 человек. Показатель заболеваемости за указанный период увеличился еще на 31,4%. В Омской области, к счастью, в этом месяце ни одного смертельного случая от коронавируса не зафиксировано.
В Роспотребнадзоре также отметили, что всплеск ковида обусловлен сезонностью — с приближением осени увеличивается и заболеваемость. Напомним, из-за ситуации по коронавирусу в Омской области продолжают продлевать режим повышенной готовности. На данный момент он действует до 31 октября 2024 года.
Ранее мы писали, что 14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
В этом году в Конго обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. Кроме того, оспа распространилась на соседние страны. Что известно о болезни, какими симптомами обладает заболевание, затронет ли инфекция омичей, как не заразиться и нужно ли вакцинироваться — разбираемся в материале Города55.