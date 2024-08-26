Мощная вспышка. За неделю в Омске больше 200 человек заразились коронавирусом

По данным «Стопкоронавирус. рф», за 33-ю неделю (с 12 по 18 августа) в России от коронавируса умерло 11 человек. Показатель заболеваемости за указанный период увеличился еще на 31,4%. В Омской области, к счастью, в этом месяце ни одного смертельного случая от коронавируса не зафиксировано.