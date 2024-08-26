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Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ

26 августа 2024, 06:09
Фото: ХК Авангард
Сейчас потолок зарплат всех хоккеистов хоккейного клуба в Лиге составляет 900 млн рублей.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил изменить потолок зарплат в Континетальной хоккейной лиге. Об этом он рассказал вчера, 25 августа, на пресс-конференции.

«Если не ошибаюсь, в 2020 году ввели потолок зарплат, и он на протяжении четырех лет не менялся. Инфляция поменялась, все меняется, все растет — кроме потолка. Поэтому нам, конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос пересмотрели и как-то отрегулировали», — заявил Курьянов.

Сейчас потолок зарплат всех хоккеистов хоккейного клуба в Лиге составляет 900 млн рублей. По данным издания «Спорт-экспресс» в сезоне-2024/2025 игроки «Авангарда» заработают в общей сложности 878 млн рублей без учета бонусов. Таким образом, команда «ястребов» практически «уперлась в потолок».

Напомним, что на неопределенный срок из-за травмы из состава команды выбыл нападающий Владимир Ткачев. Хоккеист является не только самым дорогим игроком «Авангарда», но и всей Лиги. Его зарплата составляет 120 млн рублей в год.

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#Евгений Игишев#Спорт#Зарплата#Инфляция#НХЛ#Контракты#Клуб
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