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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Приспособление памятника культуры к кондиционерам оценили в полтора миллиона

Дом Липатникова в центре Омска решили «приспособить» к кондиционерам

26 августа 2024, 06:48
Фото: пресс-служба правительства Омской области

Приспособление памятника культуры к кондиционерам оценили в полтора миллиона

Сейчас ведутся поиски подрядчика.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку, связанную с местными памятниками архитектуры. На этот раз чиновники ищут подрядчика, который бы занялся «работами по приспособлению объекта культурного наследия… в части монтажа кондиционеров». Кроме того, он должен будет изготовить и установить специальные стойки и провести «демонтажные и монтажные работы, связанные с переносом наружных блоков кондиционеров».

Эти планы связаны с домом купца Липатникова — объектом культурного наследия регионального значения на улице Гагарина. Здание было построено в 1880-х годах, а в 2020–2022 годах в нем прошли ремонт и реставрация. Установка системы кондиционирования воздуха может обойтись бюджету в 1 млн 574 тысячи рублей. Сейчас ведется сбор заявок.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Дом купца Липатникова
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