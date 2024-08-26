Дом Липатникова в центре Омска решили «приспособить» к кондиционерам

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку, связанную с местными памятниками архитектуры. На этот раз чиновники ищут подрядчика, который бы занялся «работами по приспособлению объекта культурного наследия… в части монтажа кондиционеров». Кроме того, он должен будет изготовить и установить специальные стойки и провести «демонтажные и монтажные работы, связанные с переносом наружных блоков кондиционеров».