Директор «Мамбы» рассказал, как маркировка алиментщиков повредит сайтам знакомств

Бронецкий отметил, что, если зарубежные сервисы продолжат работу в стране, но будут избавлены от обязательной маркировки алиментщиков, то конкурентоспособность российских сервисов снизится. Он отметил, что данное правило было бы понятным, если для всех сервисов будут одинаковые условия.