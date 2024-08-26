Директор «Мамбы» рассказал, как маркировка алиментщиков повредит сайтам знакомств

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Агентство «Ридус» попросило прокомментировать обязательную маркировку должников по алиментам на сайтах знакомств Андрея Бронецкого, гендиректора ведущей российской службы онлайн-знакомств «Мамба». Он считает, что новое правило, предложенное депутатом Даванковым, даст конкурентное преимущество зарубежным сайтам, которые избегут подобной обязанности.
Бронецкий отметил, что, если зарубежные сервисы продолжат работу в стране, но будут избавлены от обязательной маркировки алиментщиков, то конкурентоспособность российских сервисов снизится. Он отметил, что данное правило было бы понятным, если для всех сервисов будут одинаковые условия.
Гендиректор «Мамбы» предложил сделать маркировку должников по алиментам добровольной. Он добавил, что должники не будут маркироваться, но к тем, кто на это согласится, будет больше доверия.