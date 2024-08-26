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Анонсирован выход новой части игры «Герои меча и магии»

Анонсирован выход новой части игры «Герои меча и магии»

26 августа 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Российская студия готовится представить новую часть легендарной игры «Герои меча и магии» уже в следующем году. Эта часть станет приквелом к популярной серии.

Как передает newkhakasiya.online, выход игры намечен на первую половину следующего года. По трейлеру видно, что разработчики вернулись к мультяшной стилистике, но с более продвинутой графикой. Это означает, что студия отказалась от попыток создать реалистичный визуальный стиль, который пришелся не по душе фанатам.

Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот, предшествуя событиям всех предыдущих частей. Игроки смогут погружаться в случайно генерируемые сценарии и участвовать в многопользовательских сражениях. Встроенный редактор предложит возможность создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будет представлено шесть фракций: люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, а последняя фракция пока держится в секрете.

Вопрос о том, будет ли игра официально доступна в России, пока остается открытым.

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