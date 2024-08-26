Анонсирован выход новой части игры «Герои меча и магии»

Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот, предшествуя событиям всех предыдущих частей. Игроки смогут погружаться в случайно генерируемые сценарии и участвовать в многопользовательских сражениях. Встроенный редактор предложит возможность создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будет представлено шесть фракций: люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, а последняя фракция пока держится в секрете.