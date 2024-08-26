20 миллионов и никаких луж. В Омске выбрали подрядчика на «ливневки»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Согласно данным Госзакупок, в Омске выбрали подрядчика, который организует благоустройство «ливневок» в городе. Аукцион размещен от лица «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», стартовая цена контракта составила 19,285 млн рублей.
На это предложение отозвалась только одна компания, омская организация ООО «Градстрой». Подрядчику необходимо уложить трубы водоотведения, установить чугунные дождеприемники, специальные лотки и плиты перекрытий. Город55 публиковал список улиц, где появятся новые «ливневки». «Градстрой» принадлежит Ваагну Манукяну, компания зарегистрирована в 2018 году,
Как сообщал ранее Город55, ООО «Градстрой» также займется светильниками и пешеходными дорожками в микрорайоне Прибрежный, она же занималась ликвидацией станций недостроенного омского метро.