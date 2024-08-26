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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

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20 миллионов и никаких луж. В Омске выбрали подрядчика на «ливневки»

26 августа 2024, 06:32
Фото: gorod55.ru
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В Омске определились с подрядчиком, который обустроит «ливневки»

На портале госзакупок сообщили, что на аукцион омского УДХБ откликнулся только один кандидат. Он соответствовал всем требованиями, поэтому с ним без проблем заключили новый контракт.

Согласно данным Госзакупок, в Омске выбрали подрядчика, который организует благоустройство «ливневок» в городе. Аукцион размещен от лица «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», стартовая цена контракта составила 19,285 млн рублей.

На это предложение отозвалась только одна компания, омская организация ООО «Градстрой». Подрядчику необходимо уложить трубы водоотведения, установить чугунные дождеприемники, специальные лотки и плиты перекрытий. Город55 публиковал список улиц, где появятся новые «ливневки». «Градстрой» принадлежит Ваагну Манукяну, компания зарегистрирована в 2018 году,

Как сообщал ранее Город55, ООО «Градстрой» также займется светильниками и пешеходными дорожками в микрорайоне Прибрежный, она же занималась ликвидацией станций недостроенного омского метро.

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#Кристина Антоносян#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Новости#УДХБ#Сибирь#Дождь#Ливневки#Управление дорожного хозяйства
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