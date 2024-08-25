В Городском саду Омска установят систему капельного полива почти за 10 млн рублей

Всего в Городском саду у ТЮЗа должно появиться больше сотни рассеивателей воды — «спринклеров» разной площади покрытия, весь комплект необходимой автоматики, а также насосы и емкости. Все работы по налаживанию коммуникаций для орошения сада оценили в 9 693 167 рублей. Кто именно займется обустройством оросительной системы — станет известно уже в сентябре: прием заявок от конкурсантов завершится 2 сентября.



Напомним, ранее Город55 сообща о появлении у омского ТЮЗа визитной карточки театра и города: скульптуры Дон Кихота, ранее демонтированной для реконструкции и доработок. Кроме того, к рыцарю присоединился и его напарник-оруженосец.