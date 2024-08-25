В Городском саду Омска установят систему капельного полива почти за 10 млн рублей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Согласно новому аукциону, появившемуся на портале Госзакупок, Городской сад Омска ждет высокотехнологичное обновление: теперь за регулярное и качественное орошение местных растений будет отвечать автоматизированная система капельного полива. Вероятно, свою работу она сможет начать уже в этом году — по информации, представленной в договоре, подрядчику необходимо завершить все работы в срок до 30 сентября.
Всего в Городском саду у ТЮЗа должно появиться больше сотни рассеивателей воды — «спринклеров» разной площади покрытия, весь комплект необходимой автоматики, а также насосы и емкости. Все работы по налаживанию коммуникаций для орошения сада оценили в 9 693 167 рублей. Кто именно займется обустройством оросительной системы — станет известно уже в сентябре: прием заявок от конкурсантов завершится 2 сентября.
Напомним, ранее Город55 сообща о появлении у омского ТЮЗа визитной карточки театра и города: скульптуры Дон Кихота, ранее демонтированной для реконструкции и доработок. Кроме того, к рыцарю присоединился и его напарник-оруженосец.