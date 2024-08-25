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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:54

иллюстрация

В Городском саду Омска установят систему капельного полива почти за 10 млн рублей

25 августа 2024, 06:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Городской сад Омска получит систему орошения за 9,6 млн рублей

Соответствующий аукцион уже разместили на портале ГИС «Закупки».

Согласно новому аукциону, появившемуся на портале Госзакупок, Городской сад Омска ждет высокотехнологичное обновление: теперь за регулярное и качественное орошение местных растений будет отвечать автоматизированная система капельного полива. Вероятно, свою работу она сможет начать уже в этом году — по информации, представленной в договоре, подрядчику необходимо завершить все работы в срок до 30 сентября.

Проект будущей сети капельного поливаПроект будущей сети капельного полива
Проект будущей сети капельного поливаПроект будущей сети капельного полива
Проект будущей сети капельного полива
Фото: ГИС "Закупки"

Всего в Городском саду у ТЮЗа должно появиться больше сотни рассеивателей воды — «спринклеров» разной площади покрытия, весь комплект необходимой автоматики, а также насосы и емкости. Все работы по налаживанию коммуникаций для орошения сада оценили в 9 693 167 рублей. Кто именно займется обустройством оросительной системы — станет известно уже в сентябре: прием заявок от конкурсантов завершится 2 сентября.

Напомним, ранее Город55 сообща о появлении у омского ТЮЗа визитной карточки театра и города: скульптуры Дон Кихота, ранее демонтированной для реконструкции и доработок. Кроме того, к рыцарю присоединился и его напарник-оруженосец.

Идея для фото. У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем
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#Илья Скобин#Технологии#ТЮЗ#Омск#Реконструкция#Аукцион#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Растения#Договор#Городской сад#ГИС Закупки#Капельный полив#Спринклеры
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