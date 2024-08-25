Школьные выплаты в 2024 году: кому положены и как получить

Сразу стоит отметить, что выплат на федеральном уровне к 1-му сентября, фактически, не существует: последний раз такой прецедент был только в 2021 году, во время пандемии коронавируса. Однако не все так печально — регионы самостоятельно устанавливают меры поддержки ко Дню знаний. Критерии, чтобы их получать, как размер и формат выплат, могут отличаться: например, россияне могут получить как уже готовый «комплект школьника», так и выплаты на его покупку, где-то родителям могут компенсировать приобретение школьной формы — словом, поддержка может быть разнообразной.