Школьные выплаты в 2024 году: кому положены и как получить

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Сразу стоит отметить, что выплат на федеральном уровне к 1-му сентября, фактически, не существует: последний раз такой прецедент был только в 2021 году, во время пандемии коронавируса. Однако не все так печально — регионы самостоятельно устанавливают меры поддержки ко Дню знаний. Критерии, чтобы их получать, как размер и формат выплат, могут отличаться: например, россияне могут получить как уже готовый «комплект школьника», так и выплаты на его покупку, где-то родителям могут компенсировать приобретение школьной формы — словом, поддержка может быть разнообразной.
Как уже упоминалось, каждый регион сам решает вопрос о назначении и характере мер поддержки. И, чаще всего они являются адресными — рассчитывать на них могут родители многодетных семей. Так, например, у наших соседей из Новосибирской области, существует сразу несколько видов материальной помощи: родителям первоклашек из многодетных семей полагается единовременная выплата в размере 5,5 тыс рублей, а также ежегодная компенсация на покупку школьной формы — 4 тыс рублей. Кроме того, если ребенок в многодетной семье поступит уже на высшее образование, его родителям выплатят 11 тыс рублей.
Как правило, набор документов для получения подобной помощи стандартен: заявление на оказание мер поддержки, паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка, справки о статусе семьи, регистрации по месту жительства, об обучении ребенка в школе и иные документы, подтверждающие право на льготы.
Примечательно, что диапазон мер поддержки, связанных именно с льготами и выплатами к процессу обучения и 1 Сентября, кажется несколько ограниченным — на первый взгляд. Но, если обратиться к порталу Госуслуг, то можно обнаружить большое количество мер поддержки, адресованных непосредственно детям: например, единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячные выплаты на содержание ребенка в приемной семье и многое другое — все эти деньги тоже могут быть направлены на подготовку школяра к новому учебному году.
В Омской области, согласно указу губернатора №178, была установлена другая мера материальной поддержки, ориентированная на первоклассников: после торжества Первых звонков, омские школьники получат ранцы со всем необходимым на время учебы. Но, стоит помнить, что отказавшись от подарочного рюкзака, получить его «денежный эквивалент» уже не получится.
Вопросами появления новых выплат к Первому сентября федеральные власти занялись не так давно — 8 августа Владимир Путин подписал Федеральный закон №313-ФЗ, согласно которому теперь такие выплаты возможны: их будут проводить за счет обналичивания остатков маткапитала — не более 10 тыс рублей. Особых критериев, пока что, как и порядка получения и назначения таких выплат нет — но для этого необходимо, чтобы на счете материнского капитала оставалась названная сумма. Вероятнее всего, деньги будут зачисляться на счет родителя после подачи соответствующего заявления.
К слову, здесь можно задуматься и о механизме начисления денег: в регионах, где начисляют ежегодную выплату к школе, прием заявлений обычно стартует в зимнее время. Деньги же родители могут получить спустя полгода — начисления обычно производятся в середине или конце весны.
Альтернативой для предыдущих мер социальной поддержки является заключение родителями социального контракта: по этому соглашению между органами социальной защиты и человеком появляются взаимные обязательства. Например, соцзащита обязуется помочь гражданину, предоставив ему денежные выплаты, социальные услуги или даже обеспечив приобретение необходимых товаров. Но взамен потребуется постараться для повышения своей экономической состоятельности: открыть дело, трудоустроиться, запустить подсобное хозяйство — словом, вариантов много.
Однако, как и в любом другом договоре, важно внимательно изучать все положения соглашения: суммы поддержки, как и перечень расходов, могут отличаться от региона к региону — поэтому стоит внимательно изучить всю необходимую законодательную и информационную базу.
Стоит отметить, что эта мера поддержки работает только для малоимущих семей. Но, вместе с тем, оформить ее достаточно просто: на Госуслугах, в МФЦ или при личном обращении в органы соцзащиты. Для подачи заявления точно понадобятся паспорт, свидетельство о браке и рождении детей, а также сведения о доходах и составе семьи.
Как мы уже упоминали, это одна из мер поддержки со стороны государства, доступная для многодетных семей. Работает, к сожалению, она не во всех регионах — например, в Омской области не предусмотрено ни выплат, ни компенсаций на эту, пожалуй, одну из самых крупных трат «школьного» бюджета.
Однако в других регионах она применяется уже достаточно давно и требует достаточно внушительного пакета документов для оформления. Для компенсации затрат на приобретение школьной формы потребуется написать заявление, предоставить паспортные данные заявителя, подготовить необходимые справки — об инвалидности, составе и статусе семьи (в зависимости от обстоятельств), свидетельство о рождении или паспорт ребенка (все зависит от возраста), справки об обучении и регистрации по месту жительства.
Стоит обратить внимание, что механизм предоставления компенсаций тоже отличается в зависимости от региона, а значит может понадобиться или чек, подтверждающий покупку формы, или реквизиты банковского счета. Последнее особенно актуально для Москвы и Московской области, поскольку необходимые выплаты приходят автоматически, а заявление необходимо написать лишь однажды — его «действие» продлится до 16-летия ребенка. Во всех остальных случаях все интересующие моменты можно уточнить в местных МФЦ, администрации или органах соцзащиты.
Завершая рассмотрение всех социальных бонусов, льгот и пособий, можно отметить, что их подавляющее большинство предназначено для социально незащищенных категорий населения. В случае образования и «школьных выплат» таковой являются многодетные семьи. И мы решили разобраться, какие еще меры поддержки для таких семей существуют в Омской области.
Как нам рассказали в министерстве труда и социального развития, дети в многодетных семьях могут рассчитывать на первоочередное получение путевок в оздоровительные лагеря, ежемесячную денежную выплату, а также бесплатный проезд в городском транспорте (не более 30 поездок в течение месяца).
Также в этом году все школьники Омска получат необходимые принадлежности для учебы: рюкзак, тетради, дневник и многое другое. Но, если все же придется собираться в школу самостоятельно, то наши корреспонденты уже подготовили подробную инструкцию по сборам.