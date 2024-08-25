Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По данным информационного агентства «Новый Омск», в торговом центре «Парк» (улица Масленникова, 134) около полудня произошла эвакуация персонала и посетителей. По имеющейся информации на место уже прибыли спасатели.
Как сообщил нашей редакции представитель пресс-службы МЧС, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Как отметил очевидец, предоставивший нашим коллегам информацию об эвакуации, здание пришлось покинуть нескольким десяткам людей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о количестве ложных вызовов, поступившим омским спасателям в начале месяца: 40 «возгораний» оказались мнимыми, еще около 200 раз ложно сработала пожарная сигнализация. Всего же, в период с 11 по 18 августа, в Омской области было зарегистрировано 62 пожара — к сожалению, в огне погибли два человека.