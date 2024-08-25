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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

иллюстрация

Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»

25 августа 2024, 11:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске эвакуировали торговый центр «Парк»

По имеющейся информации, к торговому центру уже прибыли экстренные службы.

По данным информационного агентства «Новый Омск», в торговом центре «Парк» (улица Масленникова, 134) около полудня произошла эвакуация персонала и посетителей. По имеющейся информации на место уже прибыли спасатели.

Как сообщил нашей редакции представитель пресс-службы МЧС, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Как отметил очевидец, предоставивший нашим коллегам информацию об эвакуации, здание пришлось покинуть нескольким десяткам людей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о количестве ложных вызовов, поступившим омским спасателям в начале месяца: 40 «возгораний» оказались мнимыми, еще около 200 раз ложно сработала пожарная сигнализация. Всего же, в период с 11 по 18 августа, в Омской области было зарегистрировано 62 пожара — к сожалению, в огне погибли два человека.

Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Эвакуация#Парк#МЧС#Торговый центр#Новости#Спасатели#Пресс-служба
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