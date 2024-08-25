Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»

Напомним, ранее Город55 сообщал о количестве ложных вызовов, поступившим омским спасателям в начале месяца: 40 «возгораний» оказались мнимыми, еще около 200 раз ложно сработала пожарная сигнализация. Всего же, в период с 11 по 18 августа, в Омской области было зарегистрировано 62 пожара — к сожалению, в огне погибли два человека.