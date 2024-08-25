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Posted 25 августа, 03:00

Published 25 августа, 03:00

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Как подготовить дачу к осени

Как подготовить дачу к осени

25 августа 2024, 03:00
Фото: АО «СОГАЗ»
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KGn5A
Близится время, когда пора перевернуть календарь и снова…готовить дачу к осени! Если вам каждый год непонятно, за что взяться в первую очередь, — без паники. Мы вместе с экспертами СОГАЗа собрали для вас чек-лист с советами, которые помогут подготовить участок и частный дом к холодам.

И не забывайте, что один из самых важных советов — страхование имущества от СОГАЗа

Огород

Собираем урожай! Овощи (особенно если это корнеплоды) нужно просушить на солнце, рассортировать и убрать в деревянные ящики в темном сухом месте. Морковь и свекла дольше сохранят свою свежесть, если вы срежете с них верхушки. Кочаны капусты нужно завернуть в бумагу, а под огурцы и помидоры положить сухие опилки.

Земля

После того, как урожай собран, стоит удобрить землю к следующему году. Для этого можно высадить овес, а спустя несколько недель скосить верхушки и перекопать землю вместе с травой.

Деревья и кустарники

С помощью секатора избавьтесь от сухих и поломанных ветвей, обработайте срезы раствором медного купороса (1 ч/л на 1 л воды), а также избавьтесь от мха и лишайников на стволах — в них живут паразиты.

Дом

Убедитесь в целостности крыши и проверьте герметичность окон. Слейте воду из труб, чтобы они не лопнули на морозе и законсервируйте септик, если он есть. Отключите воду и газ. Опустошите холодильник и отключите все электроприборы от сети.

Позаботьтесь о защите дома — проверьте, надежно ли закрываются окна, не нужно ли заменить замок, установите видеонаблюдение, если в вашем СНТ бывали случаи краж. А чтобы на 100% быть уверенным в безопасности дачи — оформите страховой полис СОГАЗа от пожара, ограбления и стихийных бедствий на максимально комфортных условиях.

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