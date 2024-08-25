Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Культурное и историческое наследие Омска уже неоднократно становилось объектом интереса девелоперов и архитекторов — чему активно сопротивляются в ВООПиК: представители общества охраны памятников даже начали сбор подписей против стройки в историческом месте.
Однако на улице Некрасова все же может появиться высотный жилой дом: проект ГК «Основа холдинг», на недавнем заседании архитектурно-градостроительного совета, получил резолюцию «поддержать инвестиционный проект». Но, как оказалось, все менее однозначно: в своем комментарии «Вестям-Омск» главный архитектор города, Роман Воробьев, рассказал что это решение не окончательное, а журналисты «поспешили с точностью формулировок».
Как отметил Роман Воробьев, сейчас на обозначенной территории существует целый ряд ограничений, прописанных в генеральном плане Омска — и, без внесения в него изменений, застроить исторический центр не получится. И поэтому, поддержка проекта еще не обозначает начало строительных работ.
Напомним, разговоры о застройке территории ТЭЦ-1 ведутся как минимум с 2021 года и ранее Город55 разбирался во всех «за» и «против», озвученных как архитекторами, так и горожанами.