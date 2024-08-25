Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток

Однако на улице Некрасова все же может появиться высотный жилой дом: проект ГК «Основа холдинг», на недавнем заседании архитектурно-градостроительного совета, получил резолюцию «поддержать инвестиционный проект». Но, как оказалось, все менее однозначно: в своем комментарии «Вестям-Омск» главный архитектор города, Роман Воробьев, рассказал что это решение не окончательное, а журналисты «поспешили с точностью формулировок».