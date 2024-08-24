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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

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Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня

24 августа 2024, 13:17
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В омском аэропорту из-за густого тумана массово задержали рейсы

Утром в субботу из-за непогоды в аэропорту имени Карбышева задержали пять вылетов. Дольше всех пришлось ждать тем, кто решил улететь в Сочи «Уральскими авиалиниями». Также задержались рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Судя по прогнозу, в ночь на воскресенье местами по Омской области снова ожидается туман. Однако он будет не такой продолжительный, как сегодня утром.

Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы
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Новость № 2. В Омске сдают в аренду здание бывшего ДК «Шинник» на улице Будеркина

Общая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Здание готовы сдать за 1,4 млн рублей в месяц. В январе прошлого года ДК «Шинник» перешел от компании «ОмскШина» к новому собственнику. В последние годы помещения Дворца культуры занимали танцевальные студии, общественные организации и спортивные клубы.

В Омске за 1,4 млн рублей предлагают арендовать бывший ДК «Шинник»
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Новость № 3. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября

До Дня знаний осталось чуть больше недели. Родители учеников задумываются над тем, с каким подарком пойдет в школу их ребенок на 1 Сентября. Город55 выяснил, какие альтернативы есть традиционным букетам цветов.

Подарок можно собрать из пряников, орехов, сухофруктов, мыльных цветов. Рассказали о том, сколько это стоит, в нашем материале:

Альтернатива цветам. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября
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Альтернатива цветам. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября
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