Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Утром в субботу из-за непогоды в аэропорту имени Карбышева задержали пять вылетов. Дольше всех пришлось ждать тем, кто решил улететь в Сочи «Уральскими авиалиниями». Также задержались рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Судя по прогнозу, в ночь на воскресенье местами по Омской области снова ожидается туман. Однако он будет не такой продолжительный, как сегодня утром.
Общая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Здание готовы сдать за 1,4 млн рублей в месяц. В январе прошлого года ДК «Шинник» перешел от компании «ОмскШина» к новому собственнику. В последние годы помещения Дворца культуры занимали танцевальные студии, общественные организации и спортивные клубы.
До Дня знаний осталось чуть больше недели. Родители учеников задумываются над тем, с каким подарком пойдет в школу их ребенок на 1 Сентября. Город55 выяснил, какие альтернативы есть традиционным букетам цветов.
Подарок можно собрать из пряников, орехов, сухофруктов, мыльных цветов. Рассказали о том, сколько это стоит, в нашем материале: