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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В правительстве Омской области ищут помощника для работы в представительстве в Москве

В правительстве Омской области ищут помощника для работы в представительстве в Москве

24 августа 2024, 04:12
Специалисту готовы платить от 50 000 до 65 000 рублей в месяц.

Правительство Омской области ищет помощника руководителя для работы в представительстве региона при правительстве Российской Федерации. Специалисту обещают зарплату от 50 000 до 65 000 рублей. Вакансию разместили на одном из сайтов по поиску работы.

Необходимо будет составлять рабочие графики зампредседателя правительства Омской области, вести деловую переписку, участвовать в протокольных мероприятиях и в организации совещаний и заседаний.

От кандидата требуется опыт от 1 до 3 лет. Работа предполагает ненормированный график и командировки.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области открыли вакансию для главного лесничего. Ему готовы платить от 47 000 до 62 500 рублей.

В Омской области ищут главного лесничего на зарплату до 62 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Омская область#Москва#Зарплата#Вакансии#Опыт работы
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