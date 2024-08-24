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Updated Сегодня, 05:32

Наталья Шилкина

В Омской области переназначили замминистра связи Наталью Шилкину

24 августа 2024, 04:28
Фото: Министерство связи Омской области
Наталья Шилкина
Она отвечает за вопросы цифровой грамотности, курирует IT-сферу и образовательные программы, связанные с информационными технологиями.

Заместителем министра цифрового развития и связи Омской области переназначили Наталью Шилкину. Соответствующее распоряжение накануне, 23 августа, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Шилкину Наталью Константиновну заместителем министра цифрового развития и связи Омской области 23 августа 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

Наталью Шилкину назначили на должность замминистра в августе прошлого года. Она отвечает за вопросы цифровой грамотности, курирует IT-сферу и образовательные программы, связанные с информационными технологиями.

По образованию Наталья Шилкина регионовед. Училась в ОмГАУ и центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХИГС.

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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Виталий Хоценко#Государственная служба#Наталья Шилкина
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