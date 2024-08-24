В Омской области переназначили замминистра связи Наталью Шилкину

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Заместителем министра цифрового развития и связи Омской области переназначили Наталью Шилкину. Соответствующее распоряжение накануне, 23 августа, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Шилкину Наталью Константиновну заместителем министра цифрового развития и связи Омской области 23 августа 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.
Наталью Шилкину назначили на должность замминистра в августе прошлого года. Она отвечает за вопросы цифровой грамотности, курирует IT-сферу и образовательные программы, связанные с информационными технологиями.
По образованию Наталья Шилкина регионовед. Училась в ОмГАУ и центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХИГС.