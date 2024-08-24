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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Дворец культуры построили в 1967 году

В Омске за 1,4 млн рублей предлагают арендовать бывший ДК «Шинник»

24 августа 2024, 03:39
Фото: gorod55.ru
Дворец культуры построили в 1967 году
Площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров.

В Омске сдают в аренду здание бывшего ДК «Шинник» на улице Будеркина, 2. Общая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Здание готовы сдать за 1,4 млн рублей в месяц.

«Объект состоит из 3 этажей, также есть цокольный этаж. Имеется собственная вместительная парковка. По периметру здания осуществляется видеонаблюдение. Круглосуточный доступ», — говорится в объявлении.
Фото: ЦИАН

В январе прошлого года здание ДК «Шинник» перешло от компании «ОмскШина» к новому собственнику. В последние годы помещения Дворца культуры занимали танцевальные студии, общественные организации и спортивные клубы.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 350 млн выставили на продажу Камергерский переулок. Сейчас там работают больше десятка заведений.

«Площадки работают». В центре Омска за 350 млн продают Камергерский переулок
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Аренда#Парковка#Видеонаблюдение
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