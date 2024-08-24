В Омске за 1,4 млн рублей предлагают арендовать бывший ДК «Шинник»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Омске сдают в аренду здание бывшего ДК «Шинник» на улице Будеркина, 2. Общая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Здание готовы сдать за 1,4 млн рублей в месяц.
«Объект состоит из 3 этажей, также есть цокольный этаж. Имеется собственная вместительная парковка. По периметру здания осуществляется видеонаблюдение. Круглосуточный доступ», — говорится в объявлении.
В январе прошлого года здание ДК «Шинник» перешло от компании «ОмскШина» к новому собственнику. В последние годы помещения Дворца культуры занимали танцевальные студии, общественные организации и спортивные клубы.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 350 млн выставили на продажу Камергерский переулок. Сейчас там работают больше десятка заведений.