Семь человек в больнице. В утреннем тумане на омской трассе столкнулись две иномарки

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Сегодня, 24 августа, около 5:30 утра в Любинском районе на трассе Омск-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем Mitsubishi на 551-м километре дороги вылетел на встречную полосу и врезался в Subaru, которым управлял 38-летний мужчина. На трассе в это время стоял густой туман.
В Subaru кроме водителя находились также 39-летняя женщина и 5-летний ребенок, а в Mitsubishi — 55-летняя женщина, 16-летняя девушка и 12-летний мальчик. Всех участников ДТП доставили в больницу.
Полиция проводит проверку.