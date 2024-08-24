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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Иллюстрация

Семь человек в больнице. В утреннем тумане на омской трассе столкнулись две иномарки

24 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

На трассе Омск-Тюмень столкнулись две легковушки, пострадали семь человек

ДТП произошло в Любинском районе.

Сегодня, 24 августа, около 5:30 утра в Любинском районе на трассе Омск-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем Mitsubishi на 551-м километре дороги вылетел на встречную полосу и врезался в Subaru, которым управлял 38-летний мужчина. На трассе в это время стоял густой туман.

В Subaru кроме водителя находились также 39-летняя женщина и 5-летний ребенок, а в Mitsubishi — 55-летняя женщина, 16-летняя девушка и 12-летний мальчик. Всех участников ДТП доставили в больницу.

Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Любинский район#Госавтоинспекция#Тюмень-Омск
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