С мигалками к врачам. Омские полицейские помогли маме с малышом добраться в больницу

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Омские полицейские помогли женщине с ребенком добраться до больницы, сообщили 24 августа в региональном УМВД. Экипаж Сергея Шекова и Вячеслава Кузнецова дежурил на улице 2-я Солнечная, когда к ним обратилась женщина.
Омичка сообщила, что ее ребенку срочно необходима помощь врачей. Полицейские посадили маму и малыша в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигнал, отвезли в горбольницу № 3 на Магистральной.
«На следующий день инспекторы вернулись в больницу, чтобы уточнить состояние мальчика. Им сообщили, что с ним все хорошо», — рассказали в УМВД.