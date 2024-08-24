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С мигалками к врачам. Омские полицейские помогли маме с малышом добраться в больницу

24 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
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Полицейские в Омске помогли женщине с ребенком добраться в больницу

Ребенку срочно требовалась помощь медиков.

Омские полицейские помогли женщине с ребенком добраться до больницы, сообщили 24 августа в региональном УМВД. Экипаж Сергея Шекова и Вячеслава Кузнецова дежурил на улице 2-я Солнечная, когда к ним обратилась женщина.

Омичка сообщила, что ее ребенку срочно необходима помощь врачей. Полицейские посадили маму и малыша в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигнал, отвезли в горбольницу № 3 на Магистральной.

«На следующий день инспекторы вернулись в больницу, чтобы уточнить состояние мальчика. Им сообщили, что с ним все хорошо», — рассказали в УМВД.
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#Авария#Больница#ДПС#Медицинская помощь#Омская полиция
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