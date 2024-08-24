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Иллюстрация

Раритетный советский кроссовер. В Омске за 2 млн продают 67-летний ГАЗ М-72

24 августа 2024, 09:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 2 млн выставили на продажу раритетный ГАЗ оранжевого цвета

Продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии.

В Омске за 2 млн рублей выставили на продажу автомобиль ГАЗ М-72 оранжевого цвета. Машина была выпущена в 1957 году. Пробег автомобиля составляет 870 тысяч километров.

«ГАЗ М-72 в идеальном состоянии. Весь в оригинале, все родное, кузовное железо целое», — гласит объявление.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: drom.ru

М-72 выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1955 по 1958 год. Всего с конвейера сошло 4677 экземпляров. Согласно общепринятому определению ГАЗ М-72 следует считать первым советским кроссовером.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу раритетный кабриолет ГАЗ-69 за 1 млн рублей. Машина была выпущена в 1971 году. Пробег составляет 50 тысяч километров.

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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Автомобиль#Продажа#История#Раритет
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