Раритетный советский кроссовер. В Омске за 2 млн продают 67-летний ГАЗ М-72

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Омске за 2 млн рублей выставили на продажу автомобиль ГАЗ М-72 оранжевого цвета. Машина была выпущена в 1957 году. Пробег автомобиля составляет 870 тысяч километров.
«ГАЗ М-72 в идеальном состоянии. Весь в оригинале, все родное, кузовное железо целое», — гласит объявление.
М-72 выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1955 по 1958 год. Всего с конвейера сошло 4677 экземпляров. Согласно общепринятому определению ГАЗ М-72 следует считать первым советским кроссовером.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу раритетный кабриолет ГАЗ-69 за 1 млн рублей. Машина была выпущена в 1971 году. Пробег составляет 50 тысяч километров.