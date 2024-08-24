Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Утром в субботу, 24 августа, Омск окутал густой туман. Из-за непогоды в аэропорту имени Карбышева задержали пять вылетов. Судя по онлайн-табло, дольше всех пришлось ждать тем, кто решил улететь в Сочи «Уральскими авиалиниями»: вместо 04:30 люди должны улететь лишь в 12:10. Вылет другой авиакомпании — «Икар» — до того же курортного города тоже задержали: вместо 9:05 самолет отправится в 12:00.
Кроме того, позже вылетят из Омска один самолет до Москвы («Уральские авиалинии») — вместо 6:30 в 12:10 и два до Санкт-Петербурга («Северный ветер» и «Россия»). Оба рейса до Северной столицы задержали до 12:00.
Отметим, что, судя по прогнозу сервиса Ventusky, в ночь на воскресенье, 25 августа, местами по Омской области снова ожидается туман. Однако он будет не такой продолжительный, как сегодня утром.