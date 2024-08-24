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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:57

В омском аэропорту из-за густого тумана массово задержали рейсы

Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы

24 августа 2024, 04:53
Фото: Ольга Скворцова / gorod55.ru

В омском аэропорту из-за густого тумана массово задержали рейсы

Пять самолетов вылетят из Омска только в полдень.

Утром в субботу, 24 августа, Омск окутал густой туман. Из-за непогоды в аэропорту имени Карбышева задержали пять вылетов. Судя по онлайн-табло, дольше всех пришлось ждать тем, кто решил улететь в Сочи «Уральскими авиалиниями»: вместо 04:30 люди должны улететь лишь в 12:10. Вылет другой авиакомпании — «Икар» — до того же курортного города тоже задержали: вместо 9:05 самолет отправится в 12:00.

Кроме того, позже вылетят из Омска один самолет до Москвы («Уральские авиалинии») — вместо 6:30 в 12:10 и два до Санкт-Петербурга («Северный ветер» и «Россия»). Оба рейса до Северной столицы задержали до 12:00.

Отметим, что, судя по прогнозу сервиса Ventusky, в ночь на воскресенье, 25 августа, местами по Омской области снова ожидается туман. Однако он будет не такой продолжительный, как сегодня утром.

На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
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#Ольга Скворцова#Погода#Сочи#Омск#Прогноз погоды#Аэропорт#Москва#Санкт-Петербург#Туман#Авиакомпании#Вылеты#Онлайн-табло
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