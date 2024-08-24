Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы

Утром в субботу, 24 августа, Омск окутал густой туман. Из-за непогоды в аэропорту имени Карбышева задержали пять вылетов. Судя по онлайн-табло, дольше всех пришлось ждать тем, кто решил улететь в Сочи «Уральскими авиалиниями»: вместо 04:30 люди должны улететь лишь в 12:10. Вылет другой авиакомпании — «Икар» — до того же курортного города тоже задержали: вместо 9:05 самолет отправится в 12:00.