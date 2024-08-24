«Единая Россия» вместе с правительством занимается планированием трехлетнего бюджета

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
На заседании программной комиссии председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и федеральные министры обсуждали федбюджет на 2025–2027 годы. Участники дискуссии учитывали необходимость предоставления финансирования проектов, запущенных в соответствии с положениями народной программы партии, пишет newsnn.ru
По информации, озвученной Медведевым, партия придерживается ранее расставленных приоритетов. «Единая Россия» активно участвует в формировании бюджета, планируя в первую очередь сохранить обороноспособность и безопасность нашего государства, обеспечивая соцгарантии военнослужащим, сотрудникам органов охраны правопорядка и их семьям.
Остальные задачи, находящиеся в фокусе внимания ЕР, партийцы не считают менее важными. Был учрежден госфонд поддержки участников СВО, объемы финобеспечения которого не изменятся в будущем году. Помимо этого, необходимо содействовать развитию новых регионов.
Председатель «Единой России» заверяет: работа по исполнению всех обязательств перед гражданами не прекращается. В настоящее время ЕР поддерживает семьи с детьми, и эта последовательная помощь будет оказываться и далее. В новом бюджете необходимо предусмотреть финансирование программы «Семейная ипотека».
В числе прочего внимание партии будет направлено на национальные задачи развития РФ, поставленные Владимиром Путиным. В их социальной части, в частности в реализации программы капитального ремонта школ, достигнуты хорошие результаты. Отремонтировано более тысячи зданий, в том числе — и в новых регионах.
По словам председателя партии, в новом бюджете нужно учесть необходимость продолжения реализации программы — на это потребуется около 60 миллиардов рублей в год.
Медведев отметил, что регионам следует оказать особую поддержку, и потребовал предоставления отчетов об исполнении социальных обязательств. За последнее полугодие с помощью поправок «Единой России» их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей. Об этом пишет сайт ER.RU.
Председатель ЕР рассказал, что при участии «Единой России» на реализацию ряда проектов направили дополнительное финансирование: 2,5 млрд рублей на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий. Новые субсидии позволят 320 тысячам семей улучшить свои жилищные условия в рамках программы «Семейная ипотека». В текущем году было расширено льготное лекарственное обеспечение пациентов с патологиями сердца и сосудов.
На 3,5 миллиарда рублей выросло финансирование бесплатного горячего питания для учащихся младших классов. Каждый год в рамках данного проекта поддержка оказывается 7 миллионам детей.