«Единая Россия» вместе с правительством занимается планированием трехлетнего бюджета

Председатель ЕР рассказал, что при участии «Единой России» на реализацию ряда проектов направили дополнительное финансирование: 2,5 млрд рублей на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий. Новые субсидии позволят 320 тысячам семей улучшить свои жилищные условия в рамках программы «Семейная ипотека». В текущем году было расширено льготное лекарственное обеспечение пациентов с патологиями сердца и сосудов.