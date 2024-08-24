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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

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Альтернатива цветам. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября

24 августа 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
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Подарок можно собрать из пряников, орехов, сухофруктов, мыльных цветов.

До Дня знаний осталось чуть больше недели. Родители учеников задумываются над тем, с каким подарком пойдет в школу их ребенок на 1 Сентября. Город55 выяснил, какие альтернативы есть традиционным букетам цветов.

Так, на сайтах с объявлениями можно встретить в продаже букеты из сухофруктов и орехов. Обойдется такой подарок в 1500 рублей.

Еще один вариант — букет из зефира. Стоимость начинается в среднем от 700 рублей, все зависит от состава и оформления. Продавцы предупреждают, что букеты лучше заказывать заранее.

«B составе только натуральное фруктовое или ягодное пюре. Свежее, ароматное, низкокалорийное лакомство в виде цветочного букета. Оригинальный подарок», — говорится в одном из объявлений.

Также подарком могут послужить цветы из вспененного мыла. У таких бутонов легкий приятный запах, но необходимо избегать попадания на них воды.

«Стоимость букетов от 250 рублей (1 крупная роза). В обычных коробочках — от 390 рублей до 950 рублей, в шляпных — от 950 рублей и выше», — сообщает продавец.
Фото: Авито

Цена букетов из шаров стартует от 1500 рублей. На шары можно нанести индивидуальные надписи.

Умельцы готовы собрать для подарка букет из пряников ручной работы. Разброс цен от 500 до 1000 рублей.

Цены на букеты из светящихся бабочек начинаются от 600 рублей. Продавцы предупреждают, что подарок хрупкий и с ним следует обращаться аккуратно.

«Необычный, эффектный, красивый букет из светящихся бабочек. Под бабочками установлена гирлянда, которая работает от батареек. Можно включать и выключать гирлянду», — следует из описания.

Ранее Город55 рассказывал, сколько стоит собрать ребенка в школу. Как начать подготовку к учебному году, чтобы успеть все и не сделать необдуманных покупок — в нашем материале:

Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Подарки#День знаний#Букеты#Сухофрукты#Зефир#Орехи
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