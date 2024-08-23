В Омской области отремонтируют дорогу за 400 миллионов рублей

Работы предстоит выполнить в несколько этапов. В первый входит ремонт участка трассы с 52-го по 58-й километр, который необходимо провести с 1 апреля по 15 октября 2025 года. А в те же числа, но в 2026 году должен быть отремонтирован отрезок дороги с 58-го по 65-й километр. Техзадание предполагает фрезерование старого асфальта до укладки нового, нанесение разметки, установку знаков и комплекса фото-, видеофиксации нарушений и другое.