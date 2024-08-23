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Updated Сегодня, 11:02

В Омской области за ремонт дороги до Калачинска готовы заплатить больше 400 млн

В Омской области отремонтируют дорогу за 400 миллионов рублей

23 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI

В Омской области за ремонт дороги до Калачинска готовы заплатить больше 400 млн

Подрядной организации за такие деньги предстоит большой объем работ.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку. В ней идет речь о ремонте двух больших участков дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе. Начальная цена контракта — 438,1 млн рублей.

Работы предстоит выполнить в несколько этапов. В первый входит ремонт участка трассы с 52-го по 58-й километр, который необходимо провести с 1 апреля по 15 октября 2025 года. А в те же числа, но в 2026 году должен быть отремонтирован отрезок дороги с 58-го по 65-й километр. Техзадание предполагает фрезерование старого асфальта до укладки нового, нанесение разметки, установку знаков и комплекса фото-, видеофиксации нарушений и другое.

По условиям контракта, компания, которая займется ремонтом дороги, получит аванс в 30%, но будет обязана приступить к работам в срок.

Сбор заявок продлится до 9 сентября, а итоги конкурса подведут 12 сентября.

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#Ольга Скворцова#Омск#Конкурс#Госзакупки#Строительные материалы#Фотофиксация#Гарантийный срок
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