В Омской области отремонтируют дорогу за 400 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку. В ней идет речь о ремонте двух больших участков дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе. Начальная цена контракта — 438,1 млн рублей.
Работы предстоит выполнить в несколько этапов. В первый входит ремонт участка трассы с 52-го по 58-й километр, который необходимо провести с 1 апреля по 15 октября 2025 года. А в те же числа, но в 2026 году должен быть отремонтирован отрезок дороги с 58-го по 65-й километр. Техзадание предполагает фрезерование старого асфальта до укладки нового, нанесение разметки, установку знаков и комплекса фото-, видеофиксации нарушений и другое.
По условиям контракта, компания, которая займется ремонтом дороги, получит аванс в 30%, но будет обязана приступить к работам в срок.
Сбор заявок продлится до 9 сентября, а итоги конкурса подведут 12 сентября.