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Published Сегодня, 10:15

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В Омской области для обучения ста студентов-медиков выделили 44 млн рублей

23 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
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Студенты, попавшие в проект, заключат целевой договор, а после должны будут отработать определенный срок в медучреждениях региона.

В Омской области в 2024 году для студентов-медиков выделят гранты на обучение. Такое постановление накануне, 22 августа, подписал губернатор Виталий Хоценко. Глава региона сообщил в своем телеграм-канале, что на эти цели в бюджете заложено 44 млн рублей.

«Таким образом мы увеличим количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОМГУПСа. Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях. Их с нетерпением ждут в городских и сельских больницах», — сообщил губернатор.

Город55 выяснил в областном правительстве, сколько человек смогут воспользоваться грантовой поддержкой.

«На данный момент есть информация о более 100 студентах. Но эта цифра не окончательная и может измениться до начала учебного года», — уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее Город55 рассказывал, что главный корпус ОмГУ получил долгожданную лицензию и готов принимать студентов. Здание проверили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

«Мы готовы». В новом учебном году студенты ОмГУ начнут учиться в главном корпусе
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#Евгений Игишев#Образование#Омская область#ОмГМУ#Виталий Хоценко#Медицинские колледжи#Бюджетные места#Гранты на обучение#Студенты-медики
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