В Омской области для обучения ста студентов-медиков выделили 44 млн рублей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Омской области в 2024 году для студентов-медиков выделят гранты на обучение. Такое постановление накануне, 22 августа, подписал губернатор Виталий Хоценко. Глава региона сообщил в своем телеграм-канале, что на эти цели в бюджете заложено 44 млн рублей.
«Таким образом мы увеличим количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОМГУПСа. Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях. Их с нетерпением ждут в городских и сельских больницах», — сообщил губернатор.
Город55 выяснил в областном правительстве, сколько человек смогут воспользоваться грантовой поддержкой.
«На данный момент есть информация о более 100 студентах. Но эта цифра не окончательная и может измениться до начала учебного года», — уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Ранее Город55 рассказывал, что главный корпус ОмГУ получил долгожданную лицензию и готов принимать студентов. Здание проверили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.