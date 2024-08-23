В Омской области для обучения ста студентов-медиков выделили 44 млн рублей

В Омской области в 2024 году для студентов-медиков выделят гранты на обучение. Такое постановление накануне, 22 августа, подписал губернатор Виталий Хоценко. Глава региона сообщил в своем телеграм-канале, что на эти цели в бюджете заложено 44 млн рублей.