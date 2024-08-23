В Омской области для лучших аграриев закупят 16 автомобилей на 17 млн рублей

В Омской области для лучших работников сельского хозяйства закупят 16 легковых автомобилей. Заявка 22 августа появилась на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 30 августа. Всего на приобретение машин из бюджета планируют потратить 17,4 млн рублей.