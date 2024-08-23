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В Омской области для лучших аграриев закупят 16 автомобилей на 17 млн рублей

23 августа 2024, 09:36
Фото: 1MI
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Автомобили должны быть новыми, 2024 года выпуска. Их вручат победителям трудовых соревнований.

В Омской области для лучших работников сельского хозяйства закупят 16 легковых автомобилей. Заявка 22 августа появилась на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 30 августа. Всего на приобретение машин из бюджета планируют потратить 17,4 млн рублей.

Автомобили должны быть новыми, 2024 года выпуска. Машины нужно привезти к 29 ноября. Заказчиком выступает региональный Минсельхоз. Легковые автомобили вручат победителям трудовых соревнований.

В прошлом году для лучших омских аграриев также закупали легковые автомобили. На приобретение 16 седанов выделялось 14,8 млн рублей.

На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Автомобиль#Машина#Минсельхоз#Агрономы
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