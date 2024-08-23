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Скриншот

В Омске за 90 млн выставили на продажу бывший цех завода «Сатурн»

23 августа 2024, 07:15
Фото: Яндекс Карты
Скриншот
В настоящее время в здании располагаются офисы, фотостудии и мастерские.

В Омске на проспекте Маркса, 41/100 выставили на продажу часть бывшего цеха завода «Сатурн». Общая площадь помещений составляет более 4 тысяч квадратных метров. Цена — 90 млн рублей.

«Независимая входная группа. Здание в хорошем состоянии. Все коммуникации исправны и регулярно обслуживаются. Материал стен — кирпич», — говорится в объявлении.

Согласно данным сервиса 2Gis, в настоящее время в здании располагаются офисы, фотостудии и мастерские.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана. Начальная цена — 34,5 млн рублей.

В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Завод#Продажа#Сатурн#Цех
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