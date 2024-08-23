В Омске за 90 млн выставили на продажу бывший цех завода «Сатурн»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Омске на проспекте Маркса, 41/100 выставили на продажу часть бывшего цеха завода «Сатурн». Общая площадь помещений составляет более 4 тысяч квадратных метров. Цена — 90 млн рублей.
«Независимая входная группа. Здание в хорошем состоянии. Все коммуникации исправны и регулярно обслуживаются. Материал стен — кирпич», — говорится в объявлении.
Согласно данным сервиса 2Gis, в настоящее время в здании располагаются офисы, фотостудии и мастерские.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана. Начальная цена — 34,5 млн рублей.