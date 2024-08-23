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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

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В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании

23 августа 2024, 05:40
Фото: 1MI
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Если указ подпишут, запрет вступит в силу с 2025 года.

В Омской области в 2025 году планируют запретить мигрантам работать в ряде сфер. Соответствующий проект указа губернатора 22 августа опубликовали в региональном министерстве труда и социального развития.

Если документ подпишут, то иностранным гражданам запрещено будет торговать алкоголем и табачными изделиями, работать в такси и общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, производстве детского питания и лекарств, в сфере охоты и отлова диких животных.

Предполагается, что контролировать исполнение указа будет заместитель председателя омского правительства Алексей Ромахин.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске провели рейд, чтобы выявить мигрантов, проживающих и работающих незаконно, а также уклонистов от армии. Всего проверили более 90 иностранцев.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Законодательство#Мигранты
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