В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В Омской области в 2025 году планируют запретить мигрантам работать в ряде сфер. Соответствующий проект указа губернатора 22 августа опубликовали в региональном министерстве труда и социального развития.
Если документ подпишут, то иностранным гражданам запрещено будет торговать алкоголем и табачными изделиями, работать в такси и общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, производстве детского питания и лекарств, в сфере охоты и отлова диких животных.
Предполагается, что контролировать исполнение указа будет заместитель председателя омского правительства Алексей Ромахин.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске провели рейд, чтобы выявить мигрантов, проживающих и работающих незаконно, а также уклонистов от армии. Всего проверили более 90 иностранцев.