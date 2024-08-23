В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании

Если документ подпишут, то иностранным гражданам запрещено будет торговать алкоголем и табачными изделиями, работать в такси и общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, производстве детского питания и лекарств, в сфере охоты и отлова диких животных.